Vanaf mei: verzilver belastingvrij vrije dagen en overuren met Taxvrij®

Stel je voor, als medewerker ontvang je elke maand een bon van €50, €75 of €100 die je kunt besteden in de supermarkt, aan de energierekening, Fitness, Hema, Kruidvat of Coolblue. Dat is €600 tot €1200 per jaar. Het kost de werkgever geen geld en moeite en het is belastingvrij, vandaar de naam Taxvrij®. Zo houden jouw werknemers elke maand meer ruimte over in de portemonnee voor andere leuke dingen.

Hoe werkt Taxvrij®?

Als medewerker kun je door het inleveren van een aantal (overtollige) vrije dagen, overuren en/of brutoloon (ook in combinatie) maandelijks belastingvrij een bon ontvangen van €50, €75 of €100. Zij kunnen er voor kiezen om een aantal dagen per jaar extra te werken, zonder fiscale gevolgen of invloed op toeslagen. De Taxvrij®-bon kost de werkgever geen geld of extra werk omdat het proces compleet is geautomatiseerd. Als medewerker bereken je op taxvrij.nl het voordeel. Zij vullen hierin een aantal gegevens in, kiezen de hoogte van de maandelijkse bon en bepalen wat ze daardoor inleveren. De salarisadministratie ontvangt vervolgens alle benodigde informatie.

Bon kost geen geld of extra werk

Bij het uitbetalen van brutoloon, vrije dagen of overuren betaal je normaal gesproken veel belasting. De Taxvrij®-bon is belastingvrij en levert tot 77% meer in waarde op dan het laten uitbetalen. Het inruilen van vrije dagen en overuren door de medewerker is gunstig voor de werkgever, omdat deze zo van de bedrijfsbalans verdwijnen en de financiële last vermindert. Het kost geen geld, belasting of extra werk, maar biedt wel een extra beloning en waardering voor de medewerker. Het is ook ideaal voor tweeverdieners, die met de Taxvrij® Bon tot €2.400 extra ontvangen.

Verzilveren bij supermarkten of sportschool

De Taxvrij®-bon kan je onder meer besteden bij de supermarkt, aan de energierekening, fitness of een andere aangesloten (web)winkel. De bon wordt elke maand automatisch toegevoegd aan de Taxvrij®-app, waarmee je eenvoudig bij de kassa kunt betalen. Is het saldo op? Dan ontvang je als gebruiker de volgende maand weer een nieuwe Taxvrij®-bon.

Hoe werkt het fiscaal?

Als werkgever mag je medewerkers jaarlijks extra voordelen geven naast het loon. Dit loopt via de werkkostenregeling, ofwel de WKR. De financiële vrije ruimte hierin is niet groot en wordt meestal gebruikt voor een feestavond, kerstpakket of een abonnement.

Samenwerking EY

Samen met de experts van EY heeft Taxvrij® een oplossing ontwikkeld die financieel meer ruimte biedt in de WKR, tot wel €2400 per medewerker per jaar. Hierdoor kunnen de medewerkers veel grotere aankopen belastingvrij doen. Maar alle bedragen vanuit de werkgever boven het bestaande WKR budget zijn belast met 80% belasting, dat noemen we de eindheffing.

Geautomatiseerde calculator

Door het inleveren van extra vrije dagen, overuren en of brutoloon door de medewerker, wordt de eindheffing gecompenseerd en heeft de werkgever geen kosten. Omdat het handmatig uitrekenen van de juiste bedragen hiervoor veel tijd en kennis vergt hebben we samen met de experts van EY een geautomatiseerde calculator ontwikkeld die de juiste berekening direct weergeeft. Hierdoor is de salarisadministratie ontzorgd en verzekerd van de juiste getallen. Als werkgever kun je er ook voor kiezen om de bedragen automatisch in de administratie te verwerken.

Wil je meer weten? Vraag nu meteen een introductiegesprek aan.