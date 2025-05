PwC krijgt make-over en nieuwe ‘merkpositionering’, start grote campagne

Met de nieuwe merkpositionering en identiteit sluit PwC naar eigen zeggen ‘beter aan bij de ontwikkelingen van vandaag de dag en de manier waarop het accountancy- en advieskantoor binnen zijn wereldwijde netwerk klanten helpt waarde te creëren en relevant te blijven. Centraal in de nieuwe positionering staat dat PwC klanten helpt momentum op te bouwen, te behouden en te versnellen. De wijzigingen omvatten een bijgewerkt logo met een nieuw ‘momentumteken’, een nieuwe kenmerkende kleur oranje en nieuwe beelden. Naast visuele veranderingen is er een nieuwe verbale identiteit met een duidelijke toon, gebaseerd op de kenmerken gedurfd, samenwerkend en optimistisch.’

De nieuwe positionering en advertentiecampagne zijn ontwikkeld met het Britse marketingbureau FutureBrand en het Amerikaanse McCann en is te zien op pwc.com. De nieuwe identiteit wordt de komende maanden verder over het wereldwijde netwerk uitgerold.

Antonia Wade, global chief marketing officer PwC: “Wij kijken voortdurend hoe we als PwC technologie en onze expertise kunnen inzetten om klanten te helpen waarde te creëren en te behouden. Nu zetten we een volgende stap in een ander belangrijk onderdeel van wie we zijn: ons merk. Aangezien technologie en andere megatrends de economie blijven transformeren, is het belangrijk dat onze identiteit het juiste platform biedt voor de toekomst. We rollen een nieuwe merkpositionering, identiteit en advertentiecampagne uit. Het geven van meer duidelijkheid over de rol die we spelen voor klanten, staat daarin centraal. In de omgeving waarin onze klanten opereren, moeten ze kunnen samenwerken met een bedrijf dat ze helpt momentum op te bouwen, te behouden en te versnellen. Daar bewijst PwC haar waarde.”

Campagne

De advertentiecampagne omvat buitenreclame op locaties zoals luchthavens en andere vervoersknooppunten, in wereldwijde en lokale printmedia, en op digitale kanalen in belangrijke markten, evenals enkele prominente mediapartnerschappen. Er zijn ook een aantal innovatieve digitale activaties, waaronder connected TV en AI-gedreven ervaringen.

Karlien Serrarens, Brand director bij PwC Nederland: “We hebben de mensen, vaardigheden en ervaring om onze klanten te ondersteunen bij het optimaal benutten van de kansen die voortvloeien uit de snel veranderende wereld. Onze nieuwe merk- en creatieve campagne positioneert die capaciteit, zodat zowel klanten als (potentiële) werknemers een beter beeld kunnen krijgen van wat wij te bieden hebben.”