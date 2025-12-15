Onderzoek naar coronateststraten gefrustreerd door gebrekkige informatie

De forensisch accountant die in opdracht van de rechtbank Amsterdam onderzoek deed naar facturen van een exploitant van commerciële teststraten kreeg belangrijke informatie niet. Dat hij besloot er toch het beste van te maken, leverde een tuchtklacht op. ”Door zijn handelen heeft hij de waarheidsvinding gefrustreerd.”

Zaak nrs: 25/710 en 25/1817 Wtra AK

De schijn van fraude hangt inmiddels als een donkere wolk boven diverse initiatieven die tijdens de pandemie als wortels uit de grond schoten. De beruchte mondkapjesaffaire (waar Grant Thornton ook onderzoek deed) kent vrijwel iedereen, maar er lopen vele minder bekende onderzoeken naar vermeende fraude. De meest recente is een onderzoek naar vermeende fraude bij Tunica Trading BV, afgelopen week op deze site nog bevestigd door de Stichting Open Nederland (SON).

Er zou een claim liggen om 13 miljoen euro aan rijksgelden terug te betalen. Nu SON eindelijk ook bewijs lijkt te zien voor fraude bij deze exploitant van coronateststraten, waarom zag de accountant van Grant Thornton dat dan niet, vraagt de klager zich af.

Duizenden uren

Als in het vroege voorjaar van 2021 de besmettingscijfers dalen en de overheid het land voorzichtig weer van slot wil halen, ontstaat het idee van commerciële coronateststraten. Na een coronatest krijgen klanten een QR-code. Die wordt vervolgens gescand bij de ingang van een café of restaurant waarna je naar binnen mag. Zonder een geldige test of vaccinatie mag je niet naar binnen. Stichting Open Nederland coördineert namens het rijk dit project en geeft honderden miljoenen euro’s uit door uren in te kopen bij de exploitanten van die teststraten. Via Tunica Trading BV, met diverse onderaannemers zoals Dutch Medicals BV, Sneltestloket BV en uitzendbureau Med-Jobs, wordt 97.000 uren bij teststraten in Noord- en Oost-Nederland ingekocht. Maar gaandeweg 2021 ontdekt het samenwerkingsverband dat ze maar op 61.000 uur zitten. Terugbetaling van miljoenen dreigt, tot er eind december opeens facturen van Med-Jobs de deur uit gaan voor duizenden zogeheten stand-by-uren.

De klager in de tuchtzaak van maandag raakte al ruim voor die constructie gebrouilleerd met zijn voormalige zakenpartner van Tunica. In een civiele zaak tussen hem en Tunica werd een forensisch accountant van Grant Thornton door de rechtbank Amsterdam ingeschakeld. Maar de hamvraag of die facturen kloppen en die stand-by-uren waar of gefingeerd zijn, kon hij niet beantwoorden. ”Ik kreeg specificaties van de facturen van Med-Jobs voor zowel de teststraten als de stand-by-uren”, zegt hij tegen de tuchtrechter. De facturen van gewerkte uren bij de teststraten waren door Med-Jobs voorzien van voor- en achternaam van de uitzendkracht. De facturen van de stand-by-uren bevatten echter alleen initialen in verband met privacywetgeving, zo kreeg de accountant te horen. ”Onbegrijpelijk, want in de ene factuur staan die namen wel en in de andere niet. Daar heb ik niet de vinger achter gekregen. En de bankafschriften zijn mij geweigerd”, zei de accountant tegen de tuchtrechter.

‘Alarmbellen’

Volgens de klager is dit alles bij uitstek een ‘red flag’ waarbij ”alle professionele alarmbellen op rood moesten staan.” De accountant verkreeg nooit de door de rechtbank Amsterdam noodzakelijk geachte onderdelen van de administratie. En dus had hij nooit met zijn onderzoek kunnen starten. ”Dat tijdens het project in totaal 11,8 miljoen euro aan winstvoorschotten werd uitgekeerd aan onderaannemers zonder aantoonbare relatie met daadwerkelijk verrichte taken, vormt op zichzelf al een zwaarwegende frauderisico-indicator”, aldus de klager. Hij meent dat de accountant door toch door te gaan met zijn onderzoek ‘de waarheidsvinding heeft gefrustreerd’. ”Waar de betrokkene geen fraude zag of meende die niet te hoeven onderzoeken, ziet Stichting Open Nederland thans aanleiding tot een miljoenenclaim wegens niet-geleverde prestaties”, zei de klager.

‘Accountant kan het nooit goed doen’

Advocaat Danny Theunis meent dat de accountant het hier nooit goed had kunnen doen. ”Als hij de opdracht had teruggegeven, was hem dat verweten.” Volgens de accountant hield de Stichting Open Nederland toezicht, wat ook uit stukken blijkt. ”SON zou steekproeven hebben uitgevoerd en daarna hebben gezegd ‘akkoord we laten het hierbij’. En de stelling dat ik bepaalde zaken niet heb onderzocht, is correct. Ik ben gebleven bij de vraagstelling van de rechter want dat is mijn opdrachtgever.”

Uitspraak over circa 12 weken.