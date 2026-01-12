Personalia | Remko van ’t Hof partner bij Kab

Hij is sinds 2005 accountant en werkt sinds 2022 bij Kab als senior adviseur mkb/accountant. “Kab is een ondernemende organisatie met de constante drive om verder te komen, waarbij samen optrekken met de klant vooropstaat. De stap naar het partnerschap weerspiegelt zowel mijn persoonlijke ontwikkeling als de groeiambitie van het kantoor”, aldus Van ’t Hof. Hij vormt het partnerteam samen met Robert Baars, Ron Ketelaar, Eric Raben, Arnoud Thuss, Vincent Otterloo, Jan Willem van Rijswijk en Patrick Ankersmid. Van ’t Hof is samen met Baars en Raben verantwoordelijk voor de vestiging in Didam.

Kab telt ruim tachtig adviseurs en vakspecialisten, verdeeld over drie vestigingen: Doetinchem, Warnsveld en Didam.