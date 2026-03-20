PwC Amsterdam heeft mede dankzij 3.200 zonnepanelen nu ‘Paris Proof-kantoor’ 

PwC Nederland heeft 3.200 zonnepanelen geïnstalleerd bij het kantoor in het Innovatiedistrict Nieuwe Meer direct naast de A4 in de nieuwe Amsterdamse stadswijk Schinkelkwartier. Mede daardoor is het gebouw van PwC het eerste Nederlandse PwC-kantoor dat voldoet aan de Paris Proof-norm.

De voltooiing van het grootschalige verduurzamingsproject is vandaag officieel gevierd met de betrokken partners, onder wie Sandra Doevendans, stadsdeelbestuurder Amsterdam Nieuw-West en de asset manager van de gebouweigenaar Quest Funds GmbH.

“De verduurzaming van het kantoorpand genaamd ‘Westgate II’ is de afgelopen jaren stap voor stap gerealiseerd,” vertelt Jeroen Heunen, verantwoordelijk voor huisvesting bij PwC. “Gedurende het verduurzamingstraject hebben we in alle fases nauw samengewerkt met de asset manager van de gebouweigenaar Quest Funds en de gemeente Amsterdam. Zo hebben we verschillende scenario’s onderzocht op financiële, technische, esthetische en circulaire haalbaarheid en het eindresultaat mag er zijn. Ik ben trots op hoe we dit samen gerealiseerd hebben, we zetten hiermee een belangrijke stap in onze Net Zero-ambitie.”

Wethouder Sofyan Mbarki, Amsterdam: “Met de verduurzaming van hun kantoor naar Paris Proof laat PwC zien dat bedrijven echt verschil kunnen maken voor de toekomst van onze stad. Met Westgate II zetten zij een nieuwe standaard voor grote bedrijven. Dit project bewijst dat economie en duurzaamheid goed samen kunnen gaan, en dat samenwerking tussen overheid en bedrijven zorgt voor concrete resultaten. Het gaat niet alleen om een duurzaam gebouw, maar om investeren in de stad van morgen. Ik hoop dat dit andere bedrijven inspireert om ook deze stap te zetten in het Schinkelkwartier. Dit gebied groeit uit tot een levendige en inclusieve Amsterdamse stadswijk, waar ruimte is voor innovatie en verduurzaming.”

Paris Proof als uitgangspunt

Paris Proof is de normering van de Dutch Green Building Council (DGBC) voor de gebouwde omgeving in lijn met de Parijse klimaatdoelstellingen. Om te voldoen aan de norm mag het totale energieverbruik van een gebouw maximaal 70 kWh/m2 per jaar zijn. Voor bestaande gebouwen betekent dit vaak een reductie van 50 tot 70 procent van het energieverbruik.

“Daarom hebben we de afgelopen jaren onder andere de gebouwinstallaties geoptimaliseerd, alle verlichting vervangen voor LED-armaturen en recent 3.200 zonnepanelen op het gebouw en het daarnaast gelegen parkeerdek geïnstalleerd. Het pand is ook aardgasvrij door toepassing van een warmte-koudebron. Door deze en andere ingrepen is het totale energieverbruik van Westgate II teruggebracht met ongeveer 60 procent, dit staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 700 huishoudens,” verduidelijkt Heunen.

“Het verduurzamingsproject dat we samen met PwC hebben gerealiseerd bij Westgate II in Amsterdam weerspiegelt zowel onze strategie als onze gezamenlijke ambitie. Dat het kantoorgebouw nu voldoet aan de Paris Proof-norm draagt bij aan het creëren van een prettige, toekomstbestendige werkomgeving en commitment van PwC als huurder,” zegt Florian Wagner, Managing Director van Quest Funds.

Optimaal gebruik van de lokaal opgewekte energie

De ruim drieduizend zonnepanelen zijn verdeeld over het dak van het kantoorgebouw, de nieuwe overkapping bij de entree van de parkeergarage en op het nieuwe dak van het parkeerdek voor het gebouw. De opgewekte energie wordt onder andere gebruikt voor de klimaatinstallaties en verlichting in het gebouw en om het elektrische wagenpark van PwC op te laden. Daarvoor zijn ook extra laadpalen geïnstalleerd.

Heunen: “Daarnaast wordt er nog een batterij geplaatst om de lokaal opgewekte energie optimaal te benutten en piekbelasting op het stroomnet tegen te gaan.” De 3.200 zonnepanelen zorgen voor een energierendement dat kan oplopen tot 1.000.000 kWh per jaar, wat gelijk staat aan het jaarlijks energieverbruik van ruim 300 huishoudens.

Over het gebouw en betrokken partijen: Westgate II is eigendom van een vastgoedfonds dat wordt beheerd door Quest Funds. PwC huurt het desbetreffende – en naastgelegen – kantoorgebouw en parkeerdek. De eigenaar van het parkeerdek is Mabo Trading. De gemeente Amsterdam is betrokken geweest bij de planvorming en ruimtelijke inpassing, die aansluit bij de gebiedsontwikkeling van het Schinkelkwartier.

Foto v.l.n.r.: Sandra Doevendans, stadsdeelbestuurder Amsterdam Nieuw-West, Maarten van de Pol, voorzitter van de raad van bestuur van PwC Nederland, Albert van der Veldt, Mabo Trading en Florian Wagner, Managing Director van Quest Funds.