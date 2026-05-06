Rechter: Uitgeest hoeft accountantskosten peuterspeelzalen niet te vergoeden

De Stichting Peuterspeelzalen Uitgeest heeft bij de bestuursrechter in Haarlem nul op het rekest gekregen in een geschil met de gemeente Uitgeest over vergoeding van accountantskosten.

De rechter oordeelde dat de gemeente niet verplicht is de door de stichting gemaakte kosten van ruim 24.000 euro voor een accountant te compenseren. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

De stichting ontving tot en met 2022 jaarlijks subsidie voor het verzorgen van Nederlandse taallessen aan peuters van twee tot vier jaar, veelal met een migratieachtergrond. Deze voorschoolse educatie is bedoeld om de overgang naar de basisschool te vergemakkelijken.

Accountantsverklaring

In 2023 ontstond echter een geschil toen de gemeente ineens als aanvullende voorwaarde stelde dat de jaarrekening moest worden voorzien van een accountantsverklaring. Volgens de stichting was die eis disproportioneel, omdat het subsidiebedrag uiteindelijk onder de grens van 50.000 euro bleef, waarboven een controle doorgaans verplicht wordt gesteld. De gemeente verwees echter naar een aanvankelijk hoger vastgesteld subsidiebedrag van ruim 62.000 euro en stelde bevoegd te zijn om de controle te verlangen.

De uiteindelijke subsidie over 2023 werd bovendien vastgesteld op 42.000 euro, waardoor de kosten van de accountantscontrole een groot deel van het ontvangen bedrag opslokten. Desondanks acht de rechter dat onvoldoende reden voor compensatie. De rechter erkent dat er sprake was van verwarring rond de subsidievaststelling, maar ziet geen grond om de eis van een accountantsverklaring onrechtmatig te achten. Daarmee blijven de accountantskosten voor rekening van de stichting zelf.

Eigen middelen

De stichting gaf eerder aan de extra kosten en aanvullende ondersteuning voor circa twintig kwetsbare peuters sinds 2024 uit eigen middelen te financieren. Voorzitter Cor de Leur benadrukte dat de organisatie de dienstverlening wil voortzetten, en de kinderen niet de dupe mogen worden van het conflict.

Verhoudingen blijven gespannen

De verhouding met de gemeente blijft intussen gespannen. Pogingen om opnieuw in gesprek te gaan over de subsidierelatie liepen recent op niets uit. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de stichting onvoldoende juridische basis heeft voor de schadeclaim en weigert de accountantskosten via een nieuwe subsidie te compenseren.