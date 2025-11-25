Eerste Kamer nog niet zomaar akkoord met privacywet na waarschuwing NBA

De Eerste Kamer wil opheldering van het demissionaire kabinet over mogelijke ongewenste gevolgen van de Verzamelwet gegevensbescherming voor de controleerbaarheid van jaarrekeningen in de zorgsector.

De NBA sloeg recent alarm: door de nieuwe privacyregels zouden accountants straks geen goedkeurende verklaring meer kunnen afgeven bij de financiële verantwoording van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. De wet verplicht zorginstellingen om persoonsgegevens te pseudonimiseren voordat accountants toegang krijgen.

Volgens de NBA betekent dit dat accountants de oorspronkelijke data niet meer kunnen inzien, en wettelijke controles daardoor in de zorgsector niet meer van een goedkeurende accountantsverklaring kunnen worden voorzien. Zonder volledig inzicht kunnen zij alleen verklaringen met beperkingen of zelfs oordeelsonthoudingen afgeven, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de relatie van zorginstellingen met toezichthouders en financiers. Branchevereniging BoZ, de koepel van zorgorganisaties, zegt tegenover het FD het risico te herkennen.

Eerste Kamer

In de commissie Digitalisering gaven senatoren dinsdag aan meer tijd te willen om vragen te stellen over de zorgen uit de sector. GroenLinks-PvdA-senator Mary Fiers wil opheldering over signalen dat de wet ‘met name in de zorg’ slecht kan uitpakken. JA21-senator en medisch specialist Ruben Baumgarten vindt de waarschuwingen zorgwekkend en wil van het kabinet weten ‘of er nog genoeg comfort is voor de accountants om hun werk te kunnen doen’.

Het verantwoordelijke ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie aan het FD weten dat de NBA ‘laat in het wetgevingsproces’ aan de bel heeft betrokken. De beroepsorganisatie is geraadpleegd bij de voorbereiding van het wetsvoorstel. Het ministerie kijkt nu ‘tot welke acties de signalen zouden moeten leiden’. De NBA zelf liet al weten dat het de zorgen eerder al bij ministeries heeft geuit.

De commissievergadering is hier te vinden.

