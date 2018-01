PERSONALIA: Maurice Quaedvlieg partner bij Mazars

Drs. Maurice G.W. Quaedvlieg RA AA MBA (1972) is per 1 januari 2018 als partner toegetreden bij Mazars Accountants en Adviseurs. Quaedvlieg zal zich onder andere richten op het verder uitbreiden van de Audit en Assurance en Not-for-profit praktijk van Mazars.

In 1996 is Quaedvlieg zijn carrière gestart bij Deloitte jaar, waar hij doorgroeide naar de functie Director in de Audit en Assurance praktijk. Quaedvlieg heeft ruime controle ervaring bij Not-for-profit klanten, zowel in Nederland als het buitenland. Tot zijn klantenkring behoren fondsenwervende en culturele instellingen en organisaties in de ontwikkelingssamenwerking. Verder gaf hij leiding aan werkzaamheden op het gebied van subsidy compliance (controles van subsidieverantwoordingen en tussentijdse compliance werkzaamheden, in het bijzonder voor Europese subsidies en regelingen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Naast zijn werkzaamheden als accountant is Quaedvlieg ook actief in bestuursfuncties bij het Nederlands Rode Kruis (District Haaglanden en het aan het Rode Kruis gelieerde Dorgelo Energie Rampenfonds) en Young Africa International. Tevens is hij lid van de raad van toezicht van Theater Ins Blau in Leiden.