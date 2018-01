PERSONALIA: Gerrie van der Wal benoemd tot directeur Fiscount

Met ingang van 1 januari 2018 is Gerrie van der Wal- Bredewoud (34) benoemd tot directeur operationele zaken bij Fiscount. Van der Wal was al enkele jaren hoofd operationele en financiële zaken. Nu haar jongste dochter naar school is en zij in 2017 haar studie aan Nyenrode heeft afgerond, is dit een logische vervolgstap in haar carrière. Van der Wal was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de interne procesoptimalisatie, waarbij zij gelijktijdig de staf heeft omgebouwd tot team Kantorenondersteuning. Tevens is zij de architect van de Fiscount-ICT-straat. Van der Wal is al 13 jaar werkzaam bij Fiscount en sinds 2015 mede-aandeelhouder.

Mr. Erik Tops en drs. Servaas Vrijburg

Servaas Vrijburg blijft aan als algemeen directeur, en zal zich meer gaan richten op de strategische kant van Fiscount. Bovendien ontstaat op deze wijze meer ruimte voor zijn praktijk op het terrein van zakelijke mediation en leiderschapsontwikkeling. De behoefte aan deze vormen van dienstverlening nemen sterk toe.

De statutaire directie van Fiscount blijft in handen van Erik Tops en Servaas Vrijburg, terwijl Tops zich volledig blijft wijden aan zijn fiscale adviespraktijk met estate planning als specialisatie.