PERSONALIA: stevige uitbreiding belastingadviespraktijk Houthoff

Houthoff zet in op een stevige uitbreiding van haar belastingadviespraktijk. Per 1 januari is Paulus Merks gestart als nieuwe partner. Deze uitbreiding volgt op de recente toetreding van Peter Josten, eveneens als partner. De verwachting is dat de fiscale praktijk tegen het einde van het jaar is verdubbeld tot 30 belastingadviseurs.

Disciplines

De praktijkgroep heeft hiermee straks alle fiscaal relevante disciplines in huis, zoals Vpb, BTW, IB /LB, overdrachtsbelasting en transfer pricing inclusief internationale advisering. “Met deze uitbreiding verstevigen we de positie van onze fiscale praktijk verder in de markt en zijn we in staat om onze cliënten nog beter alle specialismen binnen het belastingrecht te bieden”, aldus Edward de Bock, managing partner bij Houthoff.

Over Paulus Merks

Paulus Merks is een expert op het gebied van nationaal en internationaal belastingrecht. Hij adviseert bij fusies en overname transacties, herstructureringen, reorganisaties, public offerings en transfer pricing. Daarnaast procedeert hij over geschillen met de fiscus en adviseert hij over algemeen belastingrecht. Merks werkt veelvuldig voor Amerikaanse en andere buitenlandse bedrijven die hij adviseert over het structureren van hun activiteiten en overnames – overal ter wereld.

Merks studeerde Nederlands fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en Amerikaans belastingrecht aan de Universiteit van San Francisco. Hij heeft eerder gewerkt als fiscaal jurist in New York, Parijs, Chicago en San Jose (Californië). Merks is lid van de American Bar Association (ABA), de Vereniging voor Belastingwetenschap, de International Fiscal Association (IFA), de International Bar Association (IBA) en het Europees-Amerikaans Tax Institute. Daarnaast is hij auteur van verschillende fiscale publicaties en treedt hij regelmatig op als spreker op internationale fiscale conferenties. Paulus is als docent verbonden aan het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), de SDU Licent Academy en het Advanced LL.M.-programma in International Tax Law van Universiteit Leiden.