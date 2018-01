PERSONALIA: vier nieuwe partners bij Grant Thornton

Grant Thornton heeft vier nieuwe partners benoemd: André Heuvelman RA, Maarten Verweij AA, Monique Pisters en Charles Marais.

André Heuvelman (foto) is actief in diverse soorten nationale en internationale controle-opdrachten en review-werkzaamheden (NL GAAP, US GAAP, IFRS). Hij bedient grote en middelgrote ondernemingen in verschillende sectoren, zoals productie, handel, logistiek en dienstverlening. Daarnaast is hij al enige jaren actief als Deputy Compliance Officer voor Grant Thornton in Nederland.

Maarten Verweij begeleidt Verweij onder andere familiebedrijven, directeur-grootaandeelhouders en zelfstandig ondernemers bij de verschillende fases van het ondernemerschap en bijbehorende groeivraagstukken. Daarnaast is hij als unitleider verantwoordelijk voor de mkb-praktijk van Grant Thornton in Alphen aan den Rijn.

Monique Pisters houdt zich vanuit de internationale tax praktijk van Grant Thornton onder meer bezig met fusies en overnames, cross border taxation en fiscale herstructureringen, met een focus op de Verenigde Staten, Canada, Duitsland en Curaçao.

Charles Marais focust zich op transfer pricing planning en documentatie, economische modellering en arbitrage bij geschillen voor multinationale klanten binnen diverse sectoren.