BDO op twee fronten marktleider in controle woningcorporaties

BDO had in 2016, net als in 2015, de meeste woningcorporaties in de boeken als controlerend accountant. Op het gebied van het aantal verhuureenheden heeft BDO de jarenlange marktleider Deloitte onttroond, zo blijkt uit een rapport van de Autoriteit Woningcorporaties (ILT-Aw).

De autoriteit heeft voor alle Toegelaten Instellingen informatie over de controlerende accountants, zoals de naam van de accountantsorganisatie en de (persoonlijke) naam van de accountant. Op basis van deze gegevens en in combinatie met andere gegevens zijn de marktaandelen van de accountantsorganisaties in de woningcorporatiesector over verslagjaar 2016 in kaart gebracht.

Marktaandeel BDO bijna 30%

BDO is marktleider met een aandeel van 29,3%. Van de 338 corporaties kregen er 99 het assurancerapport van BDO. Deloitte volgt met een marktaandeel van 24,3% (82 corporaties), voor EY (16,9%), PwC (9,5%), Baker Tilly Berk (7,1%) en KPMG (3,6%). Er zijn 32 corporaties die worden bediend door negen kleinere accpountantskantoren. Verstegen neemt er daarvan 15 voor zijn rekening.

Ook afgemeten aan het aantal verhuureenheden zijn BDO (25,6%) en Deloitte (23,0%) de marktleiders. PwC is met 21% derde, voor EY (18,2%). KPMG is op basis van aantal verhuurde eenheden een stuk groter met een marktaandeel van 8,2%.

BDO heeft vooral sterke marktposities in Noord-Holland, Utrecht en Overijssel. EY is marktleider in Drenthe, Deloitte is de grootste in Flevoland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Arjan Verwoert (BDO) is de accountant met de meeste corporaties in portefeuille: 24 in totaal. Zijn collega Roland van Hecke leidt de dans gemeten naar aantal verhuureenheden: bijna 350.000.

Deloitte in de min, BDO in de plus

Tussen 2005 en 2013 was Deloitte onbetwist marktleider op basis van aantal corporaties en op basis van het aantal verhuureenheden. Het marktaandeel van Deloitte op basis van het aantal corporaties en het aantal

verhuureenheden is over de periode 2005-2016 met respectievelijk 20,0%-punt en 20,4%-punt gedaald. BDO is in die periode juist met 14,0% respectievelijk 18,1%-punt gegroeid. EY heeft tussen 2005 en 2016 vooral groei geboekt in het marktaandeel op basis van het aantal verhuureenheden, PwC is vooral gekrompen in aantal corporaties.