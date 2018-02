PERSONALIA: Michaël van Straalen stapt op bij MKB-Nederland

Michaël van Straalen vertrekt met onmiddellijke ingang als voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland, omdat hij het niet eens is met de koers en zich overvleugeld voelt door VNO-NCW.

Van Straalen zegt in een persverklaring tot de conclusie te zijn gekomen ‘dat MKB-Nederland een sterker profiel nodig heeft, dichter bij ondernemers’. Binnen de samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW ervaart hij als voorzitter ‘te weinig ruimte om daaraan verder vorm en inhoud te geven.’ In de wandelgangen heet het dat hij niet goed overweg kan met exuberante Hans de Boer van VNO-CNW, die een heel andere bestuursstijl heeft. De Boer was tussen 1997 en 2003 zelf voorzitter van MKB-Nederland.

Serieus

De organisatie betreurt zijn vertrek, en zegt het signaal van de voorzitter ‘zeer serieus’ te nemen. Het bestuur zal zich hierover buigen. De organisatie stelt dat de voorzitter in de afgelopen jaren binnen de politiek en de polder ‘de MKB-ondernemer prominent op de agenda’ heeft gezet. Van Straalen is bijna twaalf jaar actief voor MKB-Nederland. Eerst als vice-voorzitter en sinds 2013 als voorzitter. Ook leidde hij jarenlang brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie, dat deel uitmaakt van MKB-Nederland. Hij blijft na zijn aftreden als adviseur aan de vereniging verbonden.