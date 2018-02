SRA: geen checklist voor AFM-onderzoek integriteitsrisico’s

De AFM gaat zonder specifieke tool of vragenlijst het gesprek aan met de niet-OOB-accountants om te inventariseren hoe zij integriteitsrisico’s beheersen. Dat heeft de toezichthouder laten weten aan het SRA-bestuur, dat daarnaar gevraagd had.

‘Helaas kan SRA daardoor geen verdere ondersteuning ontwikkelen in de vorm van een werkprogramma of checklist’, meldt de netwerkorganisatie. Een publicatie van De Nederlandsche Bank kan wellicht toch enige houvast bieden, verwacht het SRA-bestuur. De Nederlandsche Bank heeft in 2015 een ‘good practices’ rapport gepubliceerd waarin het wettelijk kader en handvatten voor de integriteitrisicoanalyse worden beschreven.

Bezoeken

Tijdens het themaonderzoek –dat verder gaat dan een onderzoek in het kader van de Wwft (BFT) en dus de gehele dienstverlening betreft- wil de AFM met name goede praktijkvoorbeelden verzamelen. Het uitdelen van onvoldoendes of sancties is niet de eerste insteek. Onverlet blijft dat geconstateerde ernstige tekortkomingen kunnen worden opgevolgd. De AFM zal deze kantoren in eerste instantie overdragen naar de SRA-review. De AFM zal haar bevindingen (good practices) in een rapport samenvatten. In het tweede kwartaal van 2018 zal de AFM naar verwachting uitnodigingen voor een themaonderzoek naar kantoren met een niet-OOB-vergunning versturen.