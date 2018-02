Blockchain voor derdenrekeningen bij ABN Amro

ABN Amro zet blockchain in voor bankrekeningen. Bedrijven en instellingen die gelden van klanten op een aparte derdengeldenrekening moeten plaatsen, kunnen dit bij de bank doen met rekeningen via blockchain. Dat meldt de Telegraaf.

De online mkb-handelsbeurs Nxchange is de eerste klant die bankrekeningen via blockchain gaat aanhouden bij de Clearing Bank van ABN Amro. Blockchain is een transactienetwerk van beveiligde ’blokken informatie’, dat het mogelijk maakt via een keten van partijen sneller transacties van geld, goederen of waardepapieren uit te wisselen. Met blockchainrekeningen hoeft Nxchange niet langer aparte derdengeldenrekeningen te openen om gelden van klanten te bewaren. Het bedrijf bespaart met de dienstverlening jaarlijks ’een paar ton aan extra eigen kapitaals- en compliance kosten’, zegt CEO Marleen Evertsz in de Telegraaf.

Fysiek scheiden

Blockchain-derdenrekeningen kunnen een uitkomst zijn voor handels- en effectenbeurzen, notarissen, advocaten, stichtingen of gerechtsdeurwaarders, partijen die, al dan niet tijdelijk, geld van klanten bewaren. Om te voorkomen dat het geld in rook opgaat bij een faillissement van de bewarende instelling, is die wettelijk verplicht om dit fysiek te scheiden van hun eigen vermogen via een zogenoemde derdengeldenrekening.