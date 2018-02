8% groei voor Alfa Accountants en Adviseurs in 2017

Als een van de eerste accountantskantoren komt het 75 jaar oude Alfa Accountants en Adviseurs met haar jaarcijfers. De omzet nam in 2017 toe van € 72,5 miljoen naar € 78,5 miljoen. De toename van € 6 miljoen is volgens het kantoor voor 75%, oftewel €4,5 miljoen autonoom tot stand gekomen. Alfa nam in 2016 o.a. het Friese kantoor VTM Accountants over.Het kantoor continueert met deze cijfers de groei die zij over 2015 noteerde. In 2015 was het kantoor goed voor € 69 miljoen omzet. Over 2016 werd dat € 72,5 miljoen en over 2017 noteert het kantoor € 78,5 miljoen omzet. Daarmee hoort het kantoor tot de groep kantoren die sneller groeien dan de Nederlandse economie, vorig jaar met 3,1% groei.

Kengetallen Alfa

2017 groei 2016 omzet € 78.500.000 8% € 72.500.000 fte’s 775 3% 751 omzet per fte € 101.290 5% € 96.538 omzetverdeling accountancy € 58.090.000 8% € 53.650.000 advies € 20.410.000 8% € 18.850.000 Winst (na belastingen) € 5.000.000 67% € 3.000.000

De omzet accountancy bestaat vooral uit compliancediensten: accounting, fiscale aangiften (BTW, IB, VpB, e.d), samenstellen jaarrekening en audit jaarrekening. Bij advies maakt het kantoor onderscheid tussen o.a.: bedrijfseconomisch advies, juridisch advies, fiscaal advies en advisering rond lonen/hrm. Het kantoor is een van de belangrijke spelers in het agro-segment.

Kwaliteit

Alfa wil het duurzaamste accountantskantoor van Nederland zijn. Het kantoor heeft een B-Corp certificering (duurzaamheid). Van der Bij hierover: ‘We zijn er trots op dat we in 2017 ons papierverbruik met ca. 40% hebben kunnen terugdringen. Ook is onze CO2-uitstoot gedaald door investeringen in opwekking van duurzame (groene-) energie. In Leeuwarden wordt deze zomer gestart met de bouw van een zeer duurzaam (BREEAM gecertificeerd) kantoorgebouw. Dit is nog maar het begin van de realisatie van onze duurzame ambities. We willen niet alleen als organisatie duurzamer opereren, maar ook onze dienstverlening verder ‘verduurzamen.’

Verwachtingen

Op financieel gebied verwacht Alfa dat de in 2018 doorzet. Het kantoor verwacht een verdere omzettoename met voldoende rendement. Alfa wil ook dit jaar enkele accountantskantoren overnemen die zullen worden ingevoegd in de bestaande organisatie.