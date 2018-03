Digitale tool voor matchen subsidie-aanvragen

Subsidiepotjes worden onvoldoende benut. Dit blijkt uit een onderzoek naar ruim 2000 subsidies en fondsen van subsidietool van Fondswervingonline.

Over het algemeen blijken bedrijven niet te weten dat bepaalde subsidies of fondsen bestaan. Ook is er veelal onvoldoende tijd en de kennis aanwezig om een professionele subsidieaanvraag op te stellen. Fondswervingonline heeft aan de hand van succesvolle subsidieaanvragen een digitale subsidieadviseur gebouwd. Die maakt het mogelijk om de subsidiepotjes en aanvragen te matchen. Bovendien is een alert-functionaliteit ingebouwd, die een seintje geeft als er mogelijk interessante regelingen bij komen.