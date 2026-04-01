SLIM-subsidie na Pasen weer aan te vragen

Mkb-ondernemers Mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden kunnen binnenkort opnieuw subsidie aanvragen via de SLIM-regeling. Het eerste tijdvak opent op 7 april.

1 april 2026 door Accountancy Vanmorgen

De SLIM-regeling biedt een tegemoetkoming voor investeringen in leren en ontwikkelen binnen een bedrijf, zoals het opstellen van een opleidingsplan of het invoeren van een methode voor ontwikkelgesprekken. Voor mkb-ondernemingen zijn er in 2026 twee tijdvakken: van 7 april 9.00 uur tot en met 4 mei 17.00 uur en van 10 augustus 9.00 uur tot en met 7 september 17.00 uur. Voor het tijdvak van april 2026 is het subsidieplafond vastgesteld op € 11 miljoen.

Samenwerkingsverbanden: loting

Voor samenwerkingsverbanden geldt maat één tijdvak in 2026: van 8 juni 9.00 uur tot en met 6 juli 17.00 uur. Bovendien verandert de volgorde van behandeling voor de samenwerkingsverbanden. Aanvragen worden niet langer behandeld op volgorde van binnenkomst, maar voortaan via loting. “De wijziging is nodig omdat het budget voor samenwerkingsverbanden vorig jaar binnen enkele minuten na opening was uitgeput. Veel aanvragers kwamen daardoor niet aan bod. Met de werkwijze van loting wordt het aanvraagtraject hetzelfde als bij aanvragen van mkb-ondernemingen.”

Meer informatie is te vinden op de website van UVB.

