DHI-subsidie voor mkb’ers weer opengesteld

DHI staat voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten en is dit jaar uitgebreid met het nieuwe subsidieonderdeel Marktvalidatie, volgens de RVO interessant voor jonge, innovatieve mkb-ondernemingen. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december, zolang er budget beschikbaar is. Er is dit jaar € 8,5 miljoen beschikbaar.

Marktvalidatie

Het nieuwe subsidieonderdeel Marktvalidatie helpt start-ups bij hun entree op een nieuwe buitenlandse markt. Met de subsidie kunnen bedrijven knelpunten bij de marktentree op te lossen. “Denk hierbij aan technische, commerciële, economische of juridische knelpunten.” Start-ups kunnen € 25.000 ontvangen voor ondersteuning. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld, in samenwerking met een lokale partij in het doelland, testen of hun product of dienst aansluit bij de lokale vereisten. De subsidie kan ook gebruikt worden voor een samenwerking met een lokale onderneming of om juridische barrières op te lossen.

RVO ondersteunt in 2026 maximaal 40 marktvalidaties: 20 in ontwikkelingslanden en 20 in overige landen. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Wijzigingen

Daarnaast zijn er bij de bestaande onderdelen wat zaken veranderd. Zo mag een aanvrager vanaf dit jaar niet meer dan één DHI-project in uitvoering hebben. Het subsidiepercentage bedraagt 50% of 70%. Dat laatste percentage is voor projecten die een bijdrage leveren aan de vergroeningsdoelen.

De subsidie voor demonstratieprojecten is vooral bedoeld om de buitenlandse activiteiten te ondersteunen. Daarom mogen aanvragers vanaf 2026 in de begroting niet méér dagen voor tijdsbesteding in Nederland opvoeren dan voor de tijdsbesteding in het buitenland.

Bij de subsidie Investeringsvoorbereidingsprojecten mogen de kosten voor tijdsbesteding in Nederland en tijdsbesteding in het buitenland samen maximaal € 75.000 bedragen.