Automatiseringsprobleem: tijdelijk geen belastingrente bij erfbelasting

De Belastingdienst brengt vanwege een automatiseringsprobleem tijdelijk geen belastingrente in rekening bij belastingaanslagen erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017, heeft staatssecretaris Snel onlangs besloten.

De Belastingdienst gaat over naar een nieuw systeem van kantoorautomatisering voor de erfbelastingprocessen. De oplevering van het nieuwe systeem is ernstig vertraagd en nog niet volledig operationeel, terwijl het oude systeem alleen inzetbaar is voor overlijdens tot 1 januari 2017. De fiscus heeft daarom meer tijd nodig voor de verwerking van aangiften erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017.

Om te voorkomen dat erfgenamen hierdoor meer belastingrente moeten betalen heeft staatssecretaris Snel toegezegd dat de Belastingdienst zo lang als nodig is geen belastingrente in rekening brengt bij belastingaanslagen erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017. Dat geldt ook als de belastingaanslagen al zijn vastgesteld. De Belastingdienst zal de in rekening gebrachte belastingrente in dat geval uit eigen beweging teruggeven. De erfgenamen hoeven dus niet om teruggaaf te verzoeken.