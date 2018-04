Goedkoop exportkrediet voor moeilijk verzekerbare risico’s

Exporteurs kunnen voortaan hun afnemers makkelijker krediet verstrekken. Dit als gevolg van een overeenkomst die de overheid heeft gesloten met de BNG Bank en de NWB Bank.

Beide banken hebben in de overeenkomst toegezegd goedkope leningen aan te bieden aan commerciële banken. Exporteurs kunnen dan via hun commerciële bank een krediet verlenen aan hun afnemers. De overeenkomst is een aanvulling op de bestaande exportkredietverzekering. Hiermee kunnen nu al moeilijk of niet verzekerbare risico’s worden verzekerd, bijvoorbeeld met het oog op een politiek instabiele situatie. De overeenkomst is ook bedoeld om de concurrentie aan te kunnen gaan met buitenlandse overheden die dit soort kredieten verstrekken. Met genoemde banken is afgesproken dat een lage rente geldt.