RB Academy: nieuwe opleiding belastingadviseurs MKB

Het Register Belastingadviseurs (RB) lanceert twee nieuwe beroepsopleidingen voor belastingadviseurs: de RB Academy en het RB College. Als praktijkgerichte beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB is het RB al jaren actief op het gebied van onderwijs. De beide opleidingen draaien om flexibiliteit, learning on the job, interactie en tijd- en plaats onafhankelijk leren. De RB Academy is een vervolgopleiding voor de net afgestudeerde fiscale professionals. Het is ook de enige fiscale beroepsopleiding voor het MKB, zegt het RB. ‘Young professionals beheersen de theorie goed, maar missen vaak nog vaardigheden om klanten zelfstandig te adviseren. De RB Academy biedt hierin de perfecte ondersteuning. Naast vakinhoudelijke verdieping, werken studenten aan verschillende vaardigheden, zoals adviseren, schrijven, argumenteren en onderhandelen” aldus Diana de Vries, hoofd RB Opleidingen. Het succesvol afronden van de opleiding leidt tot de RB-titel, een beroepstitel voor belastingadviseurs in het MKB.

Opstap

Wie geen fiscale hbo-/wo-opleiding heeft afgerond kan met de juiste vooropleiding instappen in het RB College. Tijdens deze tweejarige fiscale opleiding worden studenten voorbereid op het beroep van belastingadviseur. Diana de Vries: ‘Hier leggen studenten een flinke basis op hbo-niveau om de wet- en regelgeving te interpreteren en toe te passen in de fiscale mkb-praktijk. Bovendien leren zij zelfstandig fiscale vraagstukken te behandelen en advieskansen te signaleren. Na het volgen van het RB College kunnen zij doorstromen in de RB Academy.’