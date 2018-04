In 10 jaar 422.000 mensen werkloos door faillissement

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De dieptepunten lagen in de crisisjaren 2009 en 2013. In beide jaren raakten ongeveer zestigduizend personen hun baan kwijt door een faillissement.

In de handel raakten de meeste mensen hun baan kwijt doordat hun werkgever failliet ging (bijna 82.000). Ook werknemers in de industrie (57.000), bouw (50.000) en de zorg (49.000) verloren hun werk door een faillissement. In de zorg vielen minder bedrijven om maar werden meer werknemers getroffen, door het grote aantal deeltijdwerkers. Bij een gemiddeld faillissement in de zorg waren vijftig werknemers betrokken, in de thuiszorg gemiddeld zelfs tweehonderd.

Doorstart

Zo’n 63 procent van de werknemers vond binnen zes maanden een nieuwe baan. De helft van hen ging aan de slag bij een bedrijf dat na een faillissement was doorgestart. Volgens het CBS maakten zo’n negentienduizend bedrijven met personeel een doorstart, 67 procent. Het CBS constateert een dalende trend: de afgelopen jaren gaan steeds minder bedrijven failliet. De onderzoekers meldden eerder dat het aantal faillissementen in 2017 het laagste niveau sinds 2001 bereikte.