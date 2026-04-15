Faillissementen namen in 2025 wereldwijd toe, daling in Nederland

In 2025 zijn in Nederland 3.497 bedrijven failliet verklaard, 15,1% minder dan in 2024 (4.119). Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet.

Na twee jaar van stijging, van 2.081 (2022) naar 3.176 (2023) en 4.119 (2024), ligt het aantal faillissementen in 2025 weer lager. De langere trend is echter wel dat Nederland rond een vergelijkbaar niveau schommelt.

Grote verschillen per land

Wereldwijd stegen faillissementen in 2025 met 7% (na +15% in 2024). Achter het wereldwijde cijfer gaan grote verschillen per land schuil. Zo nam in West- en Centraal-Europa het aantal faillissementen in 15 van de 20 landen toe, met sterke stijgingen in Griekenland (+48,8%) en Zwitserland (+40,5%).

Meeste faillissementen in retail

In Nederland verschilt de faillissementsdruk per sector. In de retail blijft het aandeel in 2025 met 22,4% hoog (2024: 21,9%). De sector blijft gevoelig voor onder meer hogere financierings- en voorraadkosten en aanhoudende verschuiving naar online shoppen. In de zakelijke dienstverlening daalt het aandeel van 7,1% naar 6,4%. Mogelijke oorzaken zijn gunstigere financieringscondities en de verdere adoptie van digitale en datagedreven tools, die de weerbaarheid van bedrijven ondersteunen.



In de horeca stijgt het aandeel van 9,9% naar 10,9%. Barry de Goeij, Leader Data Science & Trade bij Altares Dun & Bradstreet: “Juist in sectoren als de horeca zie je hoe kostenstijgingen kunnen doorwerken: hogere loonkosten, energie en huur drukken op de marge. Als die marge kleiner wordt, gaat ook de schuldendienst, zoals rente en aflossingen, zwaarder wegen, wat het faillissementsrisico kan verhogen.”



In andere sectoren blijft het aandeel in faillissementen ongeveer gelijk, zoals in de bouw (van 16,1% naar 15,1%) en in vastgoed (2,5% naar 2,2%).

Vooruitblik 2026: kosten blijven bepalend

“Voor 2026 blijft Altares Dun & Bradstreet voorzichtig in de verwachtingen. De Nederlandse economie laat duidelijke veerkracht zien. Ondanks geopolitieke spanningen, een handelsoorlog die heeft geleid tot hogere invoertarieven en de recente verkiezingen, is de impact op het faillissementsniveau vooralsnog niet zichtbaar. Inmiddels is de onrust op de markt opnieuw toegenomen door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende gasprijzen als gevolg van de sluiting van de Straat van Hormuz. Voor nu lijkt het, mede door het huidige staakt-het-vuren, dat de impact van deze stijging op het faillissementsniveau in 2026 beperkt blijft,” zegt De Goeij.

Global Bankruptcy Report 2026