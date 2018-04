Zo boost u uw carrière als accountant

Of u nu op de schoolbanken zit als aspirerende accountant of aan een glimmend bureau als financieel expert van een multinational: allemaal droomt u van een succesvolle en bloeiende carrière in de financiële wereld. Een uitgebreide pool van gekwalificeerde kandidaten wil dezelfde (beperkte) topposities, en die weg kan soms eindeloos en ontmoedigend lang lijken. U kent uw bestemming, maar weet niet hoe u er komt – en hoe u die reis zo aangenaam mogelijk kunt maken. Geen nood: in dit artikel vindt u enkele tips over hoe u het best dat traject bewandelt.

Tip 1: bouw uw netwerk uit

Dit advies heeft u wellicht al duizenden keren gelezen, maar daar is een goede reden voor: netwerken kan van goudwaarde zijn voor uw loopbaan. Denk daarbij verder dan het sturen van vriendschapsverzoeken op Facebook of het volgen van tientallen Grote Namen in het vak op Twitter. Ontmoet mensen via relevante workshops, conferenties en beroepsverenigingen – goede gesprekken zullen ervoor zorgen dat men u beter onthoudt dan al die andere namen in hun (lange) lijst van followers.

Ga op die bijeenkomsten ook op zoek naar mensen die een positie bekleden die u zelf graag zou willen uitoefenen. Vraag hen naar tips: hoe kwamen zij terecht op die bepaalde sport van de ladder? Elke accountant moet zowel cijferkennis als sociale vaardigheden bezitten, maar voor uw droomjob heeft u misschien wel een zeer specifieke ervaring of kwalificatie nodig?

Tip 2: blik terug om vooruit te gaan

Wees niet bang om terug te blikken op uw carrière. Wat heeft u in die tijd bereikt? Heeft u al uw verwachtingen waargemaakt? Waar ligt er ruimte voor verbeteringen? En hoe kunt u die nodige verbeteringen doorvoeren? Deze reflectie zal u bewuster maken van uw doelen en dromen.

Houd eventueel tijdelijk een logboek bij, waarin u gedurende één week opschrijft wat u in die week gedaan heeft. Zijn er bepaalde zaken waardoor u onnodig veel tijd verliest? Waarom haalde u die ene deadline niet? Een doorgedreven tijdmanagement kan hierbij helpen: lees er hier meer over.

Toon durf en proactiviteit door aan uw werkgever of teamleider een evaluatiegesprek te vragen. Waar zien zij nog verbeterpunten? En hoe zou u die volgens hen het best aanpakken?

Vergeet nooit dat het volkomen normaal is om fouten te maken, zolang u er maar uit leert. Falen hoort bij de zoektocht naar succes – blijf vragen stellen als u antwoorden nodig heeft, en laat tegenslagen u motiveren en niet tegenhouden.

Tip 3: blijf leren en uzelf uitdagen

Blijf niet gezellig zitten in uw comfortzone – om een trapje hoger te geraken in uw carrière, zult u uw grenzen moeten verleggen. Verbreed uw horizon door aanvullende (zomer)cursussen te volgen die u onderscheiden van de concurrentie. Contacteer eventueel uw HR-departement met de vraag of u voor het bedrijf een bijkomende opleiding mag volgen. Dit toont motivatie en bewijst dat u extra moeite wilt doen om uw doelen te bereiken.

Natuurlijk is het nooit “het perfecte moment” om te beginnen aan een nieuwe cursus of opleiding. Heeft u te weinig tijd? Kijk dan waar u eventueel tijd kunt maken zonder dat uw persoonlijk leven eronder gaat lijden. Kunt u zich niet op dinsdag- en donderdagavond vrijmaken voor een opleiding omdat u dan uw favoriete TV-programma mist? Dan ontbreekt wellicht de nodige motivatie en gedrevenheid, en moet u zich afvragen of u dit écht wel wilt. Focus is de sleutel tot efficiëntie.

Blijf dus leren! En zorg ervoor dat u de trends in uw vakgebied nauwkeurig volgt om een streepje voor te hebben op de concurrentie.

Zit u nog op de schoolbanken? Overleg dan met uw studiebegeleider welke lessen u best volgt om het pad richting Uw Ultieme Droomjob zo snel mogelijk te plaveien. Pas afgestudeerd? Ga dan op zoek naar stageplekken bij bedrijven die nauw aansluiten bij uw interesses. Verlies daarbij echter nooit tip 4 uit het oog:

Tip 4: doe wat u graag doet

Er is niets dat u zo goed kan motiveren als passie en een diepgewortelde liefde voor uw werk. Uiteraard zijn er dagen waarop het allemaal wat lastiger is en u uw papierwerk het liefst van al door het open raam wilt gooien als XL confetti. Zolang uw enthousiasme u echter elke ochtend weer opnieuw met een glimlach naar het werk stuurt, is het veel gemakkelijker om steeds weer uw warme bed achter te laten en verder te bouwen aan uw dromen en toekomst.

Zodra u het gevoel heeft dat u – ondanks verschillende gesprekken – uw motivatie niet meer kunt vinden en dat uw werk geen uitdagingen meer biedt, is het aan te raden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Blijven vastzitten in een vastgeroeste routine zal u alleen ongelukkiger maken, terwijl een frisse omgeving u opnieuw kan inspireren en motiveren.

Zorg er wel voor dat u niet gaat jobhoppen om zo zoveel mogelijk ervaring op te doen: enkele jaren waardevolle ervaring verwerven bij bedrijf A en B zal ervoor zorgen dat de recruiter van bedrijf C (misschien wel uw droombedrijf?) u zal beschouwen als een loyale en betrouwbare werkkracht.

Tip 5: stel kortetermijndoelen

Het getuigt van ambitie en gedrevenheid om te kunnen zeggen wat u graag wilt bereiken binnen één jaar, of waar u uzelf ziet binnen vijf jaar. Die doelstellingen kunnen echter erg overweldigend zijn, en bovendien kunnen deze verre deadlines uitstelgedrag bevorderen.

Probeer daarom om uw langetermijndoelen onder te verdelen in kleinere doelen. Deze zijn vaak veel overzichtelijker en haalbaarder. Zodra u deze behaalt en één voor één kunt afvinken, zal uw motivatie voor het bereiken van uw Grotere Doelen alleen maar groeien.

Vergelijk het met trainen voor een marathon. Schrijf niet gewoon “Ik wil graag 42 km kunnen lopen over één jaar” op uw to-dolijstje – dat is erg beangstigend en weinig motiverend (tenzij u al gemakkelijk 40 km kunt lopen, natuurlijk). Als u dat doel echter opsplitst in wekelijkse of maandelijkse doelen (bijv. “Ik wil aan het einde van deze maand 15 minuten kunnen lopen”), dan is de kans veel groter dat u die “kleinere” doelen ook effectief gaat behalen. En zodra u die eerste kilometers kunt lopen, zullen de volgende veel gemakkelijker gaan.

Tip 6: besteed aandacht aan uw LinkedIn-profiel

Steeds meer recruiters zoeken hun nieuwste aanwinst via LinkedIn, dus zorg ervoor dat uw profiel tot in de puntjes verzorgd is. Zeker in de korte samenvatting bovenaan uw profiel kunt u extra informatie geven en concrete voorbeelden van projecten en vaardigheden die niet letterlijk in uw CV staan. Kijk ook even na in uw instellingen of uw profiel openbaar is of niet.

Wees hierbij niet te formeel, maar gebruik ook geen dialectwoorden of emojis. Ook is het altijd aangeraden om uw tekst te laten nalezen. Spelfouten en grammaticale onzuiverheden garanderen immers altijd een enkel ticket richting Station Afwijzing.

Maak ook uw headline zo specifiek mogelijk: zeg niet zomaar dat u accountant bent, maar vermeld uw specialisatie en interessegebied. Vergeet daarbij ook niet om relevante keywords te gebruiken, zodat u hoger verschijnt in de zoekresultaten van recruiters en ze u sneller kunnen terugvinden!

Vraag ook gerust aan uw collega’s of ze u willen aanbevelen voor bepaalde vaardigheden – en wees zo vriendelijk en attent om dat ook voor hen te doen. Het kan ook geen kwaad om u aan te sluiten bij LinkedIn-groepen voor accountants en zo verder te netwerken.

Tip 7: Blijf positief! 🙂

We zijn niet allemaal optimistisch ingesteld, en zelfs voor onverbeterlijke positivo’s is het na een zoveelste tegenslag erg verleidelijk om het hoofd te laten hangen en uw dromen even in de koelkast te steken. Hoe moeilijk het ook lijkt, haal uw plannen er weer uit voordat ze voorgoed bevriezen en ga er weer helemaal voor – desnoods na een avondje zelfmedelijden met zoetigheden.

Alleen motivatie, enthousiasme en de onkreukbare wil om uw ambitie te verwezenlijken zullen ervoor zorgen dat u dat uiteindelijk ook zult doen. Als u het écht wilt en u wilt er 100% voor gaan (zelfs na de zoveelste “Nee”), dan komt u er wel!

