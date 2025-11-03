Van fraude verdachte accountant ontloopt celstraf na deal met OM

Een accountant die ruim zes ton verduisterde bij een ICT-bedrijf, hoeft waarschijnlijk niet de cel in. Hij heeft met het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt over een werkstraf.

Het gaat om Jeroen P., zo meldt het AD. Hij wordt ervan verdacht bij ICT-bedrijf Serviceheroes uit Voorburg zo’n zes ton achterover te hebben gedrukt. Aanvankelijk werd nog gedacht dat het om ruim een miljoen ging, maar het OM heeft het fraudebedrag verlaagd.

De man deed vanaf 2009 de boekhouding van Serviceheroes en zou in 2019 verschillende malen geld overgeboekt hebben naar rekeningen van zijn eigen bedrijf. Hij had een pinpas van het bedrijf. Het ICT-bedrijf ontdekte de fraude zelf en probeerde eerst met de accountant tot een oplossing te komen, maar dat lukte niet. Het OM nam zelf het initiatief om met de man ‘procesafspraken’ te maken om een langdurige procedure te voorkomen.

Bekend

P. heeft de fraude bekend en het OM zal in ruil daarvoor alleen een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar eisen. Tijdens de zitting vrijdag verweet de aanklaagster P. nog wel dat hij met zijn fraude ‘veel leed’ heeft veroorzaakt bij de eigenaren van het ICT-bedrijf. Dat eist nog wel € 147.000 van de man. De rechter beslist over twee weken of de deal tussen accountant en OM doorgaat.

