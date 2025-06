Tien life-events met grote voordelen voor accountants

Als accountant is het belangrijk om ook in deze kleinere levensgebeurtenissen kansen te herkennen om je diensten aan te bieden. Door proactief te zijn, kun je je klanten weerbaarder maken tegen financiële problemen.

In dit artikel belichten we een aantal omstandigheden die niet meteen voor de hand liggen, maar waar jouw hulp van waarde is. Ook gaan we dieper in op de voordelen en gevolgen die dit heeft op jouw praktijk.

1. Een promotie of carrièreswitch

Bij een promotie of carrièreswitch kunnen klanten in een andere salarisschaal terechtkomen, meer of minder gaan werken, of als ondernemer een andere winst maken. Je kunt hen adviseren over de fiscale gevolgen van deze verandering. Denk hierbij aan de invloed op hun verschuldigde belasting en eventueel recht op toeslagen.

Naast de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en de hoogte van de pensioenopbouw ook wijzigen bij een carriereswitch. Het is vaak een onbelicht onderwerp met grote gevolgen. Het is dus belangrijk om hun persoonlijke financiën opnieuw te bekijken, inclusief de advisering omtrent extra pensioenopbouw en verkennen van aanvullende verzekeringen. Met het juiste inzicht geef jeje klanten handelingsperspectief.

2. Sparen voor een koophuis

Voordat de aanschaf van een woning werkelijkheid wordt, kun jij een belangrijke rol spelen in het proces. Adviseer klanten over de belastingvoordelen en spaarcapaciteit, geef inzicht in de (toekomstige) maandlasten.

Help klanten met het doorrekenen van verschillende scenario’s en geef advies over hoeveel ze maandelijks moeten sparen om op het gewenste moment hun droomhuis te kunnen kopen.

3. Samenwonen

Bij samenwonen kun je klanten adviseren over het opstellen van een samenlevingscontract, en het beheren van gezamenlijke of gescheiden financiën, zodat hun financiële situatie helder en overzichtelijk blijft.

Een ander belangrijk aspect is het correct invullen van hun belastingaangifte als samenwonenden, waarbij je helpt om fiscale voordelen te benutten. Bovendien kun je ondersteunen bij het budgetteren van gezamenlijke uitgaven en het bepalen van de spaarcapaciteit.

4. Het aflossen van een studieschuld

Als je klant een studieschuld heeft, kun jij hen adviseren over de meest efficiënte manier om deze af te lossen. Je kijkt naar hun inkomen en andere financiële verplichtingen om een haalbaar aflossingsplan op te stellen.

Bovendien kun je de impact van de studieschuld op hun hypotheekmogelijkheden doorrekenen en hen informeren over eventuele fiscale aftrekmogelijkheden.

5. Zorgverlof

Wanneer iemand zorgverlof neemt om voor een familielid te zorgen, is het belangrijk om hen te informeren over de financiële gevolgen hiervan.

Jij kunt hen helpen begrijpen hoe dit verlof hun inkomen beïnvloedt en welke tegemoetkomingen mogelijk zijn. Adviseer ook over hoe ze deze situatie het beste kunnen verwerken in hun belastingaangifte en welke kosten mogelijk aftrekbaar zijn.

6. Deeltijd ondernemerschap

Wanneer een iemand een eigen bedrijf wil starten naast hun vaste baan, kun je hen adviseren over de juiste rechtsvorm voor hun onderneming, zoals een eenmanszaak of BV.

Help bij het opzetten van een goede administratie, informeer hen over btw-verplichtingen en aftrekposten, en begeleid hen bij het opstellen van een ondernemingsplan en financiële vooruitzichten.

7. Een lange reis maken

Wanneer je klant een sabbatical of langdurige reis plant, is het belangrijk om een financieel plan op te stellen. Jij kunt helpen bij het budgetteren van uitgaven tijdens deze periode en adviseren over het beheer van vaste lasten terwijl ze van huis zijn.

Informeer hen ook over de fiscale effecten van een langdurig verblijf in het buitenland en over de verhuur van hun woning tijdens hun afwezigheid.

8. Een nieuw familielid

Waar het krijgen van een eerste kind juist een enorme levensgebeurtenis is, zijn de aanpassingen die gemaakt moeten worden bij een tweede of volgende kind vaak minder drastisch.

Toch kunnen er aanzienlijke veranderingen in de financiële situatie plaatsvinden. Als accountant kun je adviseren over kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en andere financiële voordelen die ouders kunnen ontvangen.

Zet eventueel een gezinsbegroting op of herzie en optimaliseer het bestaande budget.

9. Een financiële meevaller

Bij erfenissen en schenkingen kunnen fiscale gevolgen optreden waar klanten niet altijd bij stil staan. Jij kunt hen helpen deze bedragen correct aan te geven bij de Belastingdienst en uitleggen welke vrijstellingen van toepassing zijn.

Ook kun je adviseren over het opnemen van dit nieuwe vermogen in hun financiële planning.

10. Groene woning

Als het huis uiteindelijk aangeschaft is, hoeft jouw werk als accountant niet meteen klaar te zijn. Wanneer je klant besluit te investeren in de verduurzaming van hun woning kun je nog steeds optreden als een belangrijke adviseur. In dit geval kun je adviseren over beschikbare subsidies en fiscale voordelen.

Help bij het berekenen van uitgaven en inkomsten op lange termijn, om een weloverwogen beslissing mogelijk te maken over de beste financieringsopties.