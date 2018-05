lokale software: de software en databases bevinden zich beide op de harde schijf van je computer of binnen je eigen bedrijfsnetwerk; hybride oplossing: de software geïnstalleerd op de harde schijf van je computer en de database in de cloud; webenabled software: software die niet op je eigen systeem staat geïnstalleerd, maar die je via internet kunt gebruiken; webbased software: software die je overal via de browser kunt gebruiken.

1. Lokale software

Deze eerste groep is een groep die bij vrijwel iedereen bekend is. Je installeert de software op je computer en de bestanden die je met de software maakt, sla je eveneens op je harde schijf op. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van de software en voor backups van je data.

Het meest bekende voorbeeld hiervan is waarschijnlijk Microsoft Word. Andere voorbeelden zijn de rapportgenerators van Infine Software of Unit 4 Audition.

2. Hybride oplossing

De software vallend onder de tweede groep staat op de harde schijf van je computer, maar de database met jouw opgeslagen bestanden bevindt zich in de cloud. In eerste instantie klinkt dit heel mooi: je kunt je bestanden immers uit de cloud halen en de cloud is vanaf elke mogelijk denkbare plek te benaderen. Het addertje? Het is vereist dat je de software op je computer hebt geïnstalleerd, alvorens je jouw bestanden uit de cloud kunt benaderen. Het updaten van de software is je eigen verantwoordelijkheid. Bovendien moet je je in het kader van de AVG afvragen waar ter wereld je data staat.

Een voorbeeld zijn de boekhoudprogramma’s van Snelstart Online, Accountview .NET en Stip-T.

3. Web-enabled software

De stap van groep één naar groep twee ging gepaard met een stap richting de cloud. Groep drie gaat nog een stap verder. Bij web-enabled software zijn daar namelijk niet alleen je bestanden, maar ook je software opgeslagen. Met andere woorden: je hebt niets meer geïnstalleerd of opgeslagen op je eigen computer. Toegang verkrijg je in veel gevallen door het gebruik van een remote desktop app als Citrix Receiver of een portaal van bijvoorbeeld je accountant, waarop je eerst inlogt en dan de software start.

Nieuwe versies van de software worden door de leverancier geïnstalleerd. Op het moment dat dit gebeurt, betekent dit vaak dat je de applicatie een tijdje niet kunt gebruiken. Ook hier moet je vanuit privacy-wetgeving nagaan in welk land of continent je data is opgeslagen.

Een voorbeeld van web-enabled software is AFAS Online.

4. Webbased software

Tot slot hebben we dan de vierde groep software. Zoals te verwachten, bevindt deze zich geheel in de cloud, maar is deze in tegenstelling tot groep drie vanaf élk apparaat met een internetbrowser te benaderen, zónder dat er gebruik gemaakt moet worden van een remote desktop. Updates worden voor je verzorgd en zodra je inlogt, werk je altijd met de nieuwste versie van de software. Je werkt dus écht in de cloud! Check wel met je leverancier waar de data is opgeslagen. Je wilt persoonsgegevens immers conform de AVG verwerken.

Écht in de cloud werken doe je met applicaties als Exact Online en Visionplanner Cloud.

Volgende blog

Een goede basis is belangrijk voordat ik verder kan gaan met de komende blogs. Wat mij betreft staat deze basis nu en kunnen we de verschillende producten in het schap van de SoftwareSupermarkt goed gaan beoordelen.

In de volgende blog ga ik het een stuk interessanter en spannender maken. Ik ga het hebben over de vraag of je beter effectief of efficiënt kunt winkelen. Ik laat je zien hoe mijn vrouw en ik boodschappen doen in de ‘normale’ supermarkt en leg de relatie naar het shoppen in de SoftwareSupermarkt. Je verwacht het misschien niet, maar die twee supermarkten verschillen niet zo veel van elkaar!

Tot dan!

Niels Kamerling is consultant bij Visionplanner