MKB: coulance voor ondernemers rond AVG

MKB Nederland hoopt op coulance voor ondernemers als op 25 mei de nieuwe privacywet AVG ingaat. Ondernemers die hun zaken niet op orde hebben riskeren een geldboete, maar de belangenvereniging hoopt dat de handhaving in de eerste anderhalf jaar van de wet niet leidt tot ‘rare taferelen als een boete’. Dat zegt voorzitter Leendert-Jan Visser op BNR.

Onzekerheid

MKB Nederland zegt dat er veel onzekerheid is bij ondernemers over de verplichtingen voor de nieuwe privacywet en dat het ‘ontbroken heeft aan effectieve voorlichting’. Bedrijven moeten eind mei veel beter gaan letten op klantgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gezegd te gaan handhaven. Ondernemers worden verplicht gegevens die ze verzamelen in een register bij te houden.

Bron: BNR