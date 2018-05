Minder subsidie aangevraagd voor duurzame energie

Dit voorjaar zijn er 4.535 aanvragen gedaan voor de SDE+-subsidie voor duurzame energieprojecten. In totaal is er voor € 5,3 miljard aan subsidie aangevraagd, terwijl er € 6 miljard beschikbaar was.

Bedrijven konden van 13 maart tot 5 april een aanvraag doen in de zogeheten voorjaarsronde. Meestal wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is, maar deze keer niet. Dat was ook vorig voorjaar het geval. “Het ligt in elk geval niet aan de populariteit van de subsidieregeling, want met 4.535 ingediende aanvragen is de belangstelling nog steeds zeer groot te noemen”, aldus innovatiespecialist PNO Consultants. “Het probleem lijkt eerder te zijn dat het potentieel aan nieuwe projecten terug lijkt te lopen. Voor toekomstige aanvragers betekent dit echter geen slecht nieuws. Integendeel, de slaagkansen voor nieuwe projecten verbeteren hierdoor.”

De overgrote meerderheid van de aanvragen (4.369) had betrekking op projecten met zonnestroom. Windenergie was met 47 aanvragen veel minder in trek dan voorheen. Daarnaast was er interesse voor biomassaprojecten (67 aanvragen) en zonthermische projecten (35 aanvragen).

Meer SDE+-budget, hogere eisen

De SDE+-subsidie is een van de maatregelen waarmee de overheid wil bewerkstelligen dat 14% van alle opgewekte energie in 2020 duurzaam is. Het budget is de afgelopen jaren enkele malen opgekrikt vanwege de grote belangstelling. Zo werd er eind 2016 nog voor € 11,5 miljard aan subsidie aangevraagd, terwijl er toen € 5 miljard beschikbaar was. Daarnaast zijn de eisen waaraan aanvragen moeten voldoen, diverse keren aangescherpt. Ook zijn de subsidiebedragen per project dit jaar verlaagd.

In het najaar is er een nieuwe SDE+-subdisieronde.