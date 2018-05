PERSONALIA: twee nieuwe bestuurders bij AFM

Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman zijn door minister Hoekstra van Financiën benoemd als bestuursleden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij treden respectievelijk per 1 juni en 1 september 2018 aan voor een periode van vier jaar.

Met deze benoemingen bestaat het bestuur van de AFM naast Merel van Vroonhoven en Gerben Everts (accountancy) uit vier statutair bestuurders, aangevuld met Ellen van Schoten als Chief Operating Officer. Laatstgenoemde kwam enige tijd geleden over van de algemene Rekenkamer naar de AFM en is verantwoordelijk voor de interne processen. Begin dit jaar liet de AFM weten het bestuur weer te willen uitbreiden naar vijf personen, nadat het eerder juist kromp naar vier.

Jos Heuvelman

Jos Heuvelman (rechts op de foto) is op dit moment divisiedirecteur Toezicht Europese Banken bij DNB. Dit omvat binnen het Single Supervisory Mechanism het dagelijks toezicht op de zes grote banken. Hij neemt ruim 32 jaar ervaring als centrale bankier en toezichthouder in de financiële sector mee. Bij DNB heeft hij gewerkt in diverse managementfuncties voor verschillende toezichtdivisies, op zowel nationaal als internationaal niveau. Hij heeft een leidende rol gespeeld in diverse grote verandertrajecten binnen DNB, waaronder de komst van de Europese bankenunie. Zijn belangrijkste opdracht wordt het toezicht van de AFM in de retailmarkt (lenen, sparen, beleggen, verzekeringen en pensioenen) verder te versterken. Heuvelman (1962) studeerde econometrie in Groningen, economie in Amsterdam en behaalde een master financieel risicomanagement in New York.

Hanzo van Beusekom

Hanzo van Beusekom is momenteel partner bij Clear Conduct, een strategisch adviesbureau gericht op het versterken van toezicht. Hij heeft de afgelopen acht jaar meer dan twintig toezichthoudende organisaties in binnen- en buitenland ondersteund. Met deze benoeming keert hij terug bij de AFM, waar hij van 2003 tot 2010 onder meer als hoofd Strategische Analyse werkte en verantwoordelijk was voor het toezicht op grote financiële instellingen. Eerder was hij strategie consultant bij The Boston Consulting Group. Hij wordt verantwoordelijk voor domeinoverstijgend toezicht en vernieuwing. Zijn belangrijkste opdracht wordt om het toezicht meer data- en technologie gedreven te maken. Van Beusekom (1972) studeerde economie in Amsterdam en behaalde een MBA aan INSEAD. Hij is voorzitter van de raad van toezicht van Oxfam Novib en als senior expert op het gebied van financieel toezicht verbonden aan de Wereldbank. Deze laatste functie legt hij neer voordat hij bij de AFM in dienst treedt.