Krapte op arbeidsmarkt raakt ook de uitzendbranche

De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 7,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging lag iets hoger dan vorig kwartaal. De uitzendbranche behaalde ruim 12 procent meer omzet. Ook de verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn positief onder de uitzenders, maar ze ervaren wel in toenemende mate hinder van krapte op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ook de andere onderdelen van de zakelijke dienstverlening (zoals hoveniers, schoonmakers en architecten) zagen hun omzet groeien, maar in mindere mate dan de uitzendbranche. De reclame- en marktonderzoekbureaus behaalden de minst sterke omzetgroei: bijna 2,5 procent.

Omzetgroei uitzendbranche zet door in 2018

Onder de uitzendbranche vallen naast uitzendbureaus ook arbeidsbemiddelingsbedrijven en personeelsbeheer (payrolling). De omzet van de uitzendbranche steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 12,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de sterkste omzetgroei in ruim twee jaar en fors meer dan in het vierde kwartaal van 2017, toen de groei 8,4 procent bedroeg.

Ook uitzendbranche ziet in toenemende mate een tekort aan arbeidskrachten

De verwachtingen van de uitzendbranche voor het tweede kwartaal zijn positief, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland. Per saldo verwacht 35 procent van de ondernemers een verbetering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal. Liefst 63 procent verwacht per saldo een stijging van de omzet. Ook onder uitzenders is de krapte op de arbeidsmarkt een toenemend punt van zorg. Bijna 6 op de 10 ondernemers in de uitzendbranche gaven aan het begin van het tweede kwartaal aan dat een tekort aan arbeidskrachten hun activiteiten hindert. Dit is de meest genoemde belemmering. Bijna 27 procent van de ondernemers in de uitzendbranche ziet geen belemmeringen. Dit is iets meer dan in het eerste kwartaal, maar duidelijk minder dan in het tweede kwartaal van 2017.

