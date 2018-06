PERSONALIA: Mark Bisschop naar SBR Banken

Mark Bisschop gaat bij SBR Banken aan de slag. Bisschop gaat werken aan de ondersteuning van accountants bij het gebruik van SBR/XBRL, om zo financiële gegevens direct bij de grootste banken van Nederland aan te leveren.

Met het aantrekken van Mark Bisschop wil SBR Banken grote stappen zetten in het succesvol uitbreiden van het netwerk. Directeur SBR Banken, Sander Middendorp: “Ik ben trots op deze nieuwe samenwerking. Mark is ervaren en gedreven professional op het gebied van SBR. De afgelopen jaren heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de adoptie en implementatie van SBR bij verschillende ketenpartners waaronder overheid, softwarepartners en accountants. Zijn kennis en ervaring gaat ons helpen om de volgende stappen naar de toekomst te zetten. Want de ambitie is groot. Naast de bestaande bankentaxonomie en vastgoedtaxonomie kunnen we begin 2019 de eerste data al terug leveren aan accountants. Zij ontvangen dan de Standaard Bankverklaring via SBR Banken direct in hun eigen software. En dat is nog maar het begin.”

Mark Bisschop en SBR Banken delen een visie over het uitwisselen van data in de keten en de rol van de accountant daarin. Dat voor hen de digitalisering vooral een kans biedt om hun dienstverlening te laten verschuiven naar advisering. Mark Bisschop: “Vanaf de eerste kennismaking is er een klik. We delen hetzelfde toekomstbeeld en ik werd steeds enthousiaster om hierbij aan te haken. De uitdaging om SBR Banken voor accountants en softwareleveranciers vanzelfsprekend te maken, ga ik graag aan. Ik kijk ernaar uit om op korte termijn resultaten te boeken en mee te bouwen aan de toekomst van SBR Banken.