Verzuim neemt toe in MKB

Het gemiddelde ziekteverzuim van medewerkers bij MKB-bedrijven blijft toenemen. Vorig jaar steeg het percentage licht van 3,4% naar 3,5%, maar in de eerste vijf maanden van dit jaar is het verzuimpercentage verder opgelopen tot 3,8%. Dat blijkt uit cijfers van ArboNed. De arbodienst gaat samen met MKB-Nederland maatregelen treffen om de toename een halt toe te roepen.

De gegevens hebben betrekking op het verzuim bij bedrijven met minder dan 200 medewerkers. “Van het langdurend verzuim in 2017 (> 6 weken) valt 33% uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (32%).” Volgens Truus van Amerongen, directeur medische zaken bij ArboNed, is de griepgolf van begin dit jaar, die zes weken langer duurde dan in 2017, een van de oorzaken voor de hogere verzuimcijfers. “Een andere verklaring is de toenemende duur in aantal dagen van het verzuim. Medewerkers in het MKB melden zich minder vaak ziek, maar het ziek zijn duurt wel steeds langer. Als je dan bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld € 250 kost, dan heeft deze stijging voor een mkb-ondernemer al snel een enorme impact.”

Psychisch verzuim

Psychisch verzuim hield een medewerker vorig jaar gemiddeld 205 dagen aan de kant, tegen 202 dagen in 2016. “Daarbij zien we net als vorig jaar dat de parttime werkende vrouw hier het grootste aandeel in heeft: 44%. Binnen deze groep blijft het aandeel stressgerelateerd verzuim doorstijgen. Als we kijken naar de werkende mannen (fulltime en parttime) zijn klachten aan ‘het bewegingsapparaat’ de grootste oorzaak voor langdurend verzuim”, aldus Van Amerongen.

Samenwerking

Met ingang van 1 juli slaat ArboNed de handen ineen met MKB-Nederland. Directeur Leendert-Jan Visser van de belangenvereniging: “Vooral de wat kleinere MKB-bedrijven, tot 25 werknemers, zijn sterk in hun eigen disciplines en zijn razend druk met hun dagelijkse werkzaamheden. Zaken als arbobeleid, gezond leven en aandacht voor het voorkomen en terugdringen van verzuim komen daardoor soms lager op de prioriteitenlijst, terwijl iedereen daar wel bij gebaat is. Ook het adresseren van de verantwoordelijkheden van werknemers zelf schiet er soms bij in. Daar ligt dus een duidelijke taak. Daarom gaan we samen MKB-ondernemers ondersteunen bij hun arbozaken om zo te zorgen dat we deze stijgende trend keren.”

Nieuwe Arbowet

MKB’ers worden ondersteund met gerichte informatie en praktische hulpmiddelen. Ook willen beide organisaties preventief medisch onderzoek laagdrempelig beschikbaar stellen. Ze wijzen erop dat de gewijzigde Arbowet sinds 1 juli 2017 een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht stelt, ook voor MKB-bedrijven. “Nu de overgangsregeling van een jaar op 1 juli aanstaande eindigt, neemt de kans op boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe. En die kunnen er zeker voor een MKB-ondernemer vaak flink inhakken.”