De Belastingdienst heeft een nieuwe pdf van het ‘Handboek Loonheffingen 2018’ beschikbaar gesteld als download.

In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 juni 2018 verwerkt. Welke wijzigingen dat zijn, leest u in de pdf. Het handboek is ook online te lezen. De inhoud wordt doorlopend geactualiseerd.