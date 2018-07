PERSONALIA: Credion Gouda, Woerden en Oudewater breidt uit

Henri Blokland zal per 2 juli 2018 Credion Gouda, Woerden en Oudewater versterken. Samen met Michel Bierhuizen gaat hij ondernemers in de regio voorzien van optimaal zakelijk financieringsadvies.

Henri Blokland geeft aan: “Na meer dan 30 jaar bij de Rabobank te hebben gewerkt in verschillende functies, waarbij de ondernemer altijd centraal stond, vind ik het nu een uitdaging om vanuit een onafhankelijke rol mijn expertise en ervaring in te zetten voor de ondernemers in de regio Gouda, Woerden en Oudewater. Samen met ondernemer en accountant de behoeften en wensen omzetten in een passende financiering voor groei, werkkapitaal, overname of vastgoed is mijn drijfveer. Voor het realiseren van de financiering is het inzetten van alternatieve financieringsbronnen een optie, welke ik graag bespreek met de ondernemer.”

Credion

Credion is een keten van ruim 58, over het land verspreide vestigingen, die over ruim 80 verschillende bronnen van geld beschikken. Dit zijn bijvoorbeeld naast de algemene banken, crowdfunders, investeerders, maar ook bijvoorbeeld financiers die de inkoop voorfinancieren. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer hedendaagse bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee. Credion’s credo luidt: “Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor”.

“Door toegang te hebben tot de vele alternatieve financieringspartijen, die er inmiddels zijn naast de algemene banken, zijn wij wél in staat een passende financiering voor ondernemingen te realiseren. Financiële markten veranderen en de financiering van ondernemingen is vaker een stapeling uit verschillende financieringsbronnen.”, aldus Michel Bierhuizen.