Eigen risico dragen of UWV – bereken WGA- en ZW-flexpremie

Werkgevers moeten nu beslissen of zij zich in 2020 bij UWV verzekeren of het risico zelf willen dragen. Met de rekenhulp ‘Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ bereken je de premie bij UWV voor de WGA, ZW-flex of allebei.

De Premiewijzer is aangepast aan de cijfers voor 2020. Met de Premiewijzer maak je een inschatting van jouw premie bij UWV.

De precieze premie krijgt de werkgever dan eind 2019 via een beslissing van de Belastingdienst.

Premiewijzer gedifferentieerde premie werkhervattingskas

Bij de beslissing om privaat of publiek (bij UWV) verzekerd te zijn, let je op de premie. Daarnaast moet je ook weten wat de administratieve taken zijn die de werkgever als eigenrisicodrager heeft.

Als eigenrisicodrager betaal je geen gedifferentieerde premie.

Verschillen wel of niet eigen risico dragen voor WGA

Vraag Geen eigenrisicodrager Wel eigenrisicodrager Wie draagt kosten van de uitkering? Je betaalt de gedifferentieerde WGA-premie aan de Belastingdienst. Hierdoor ben je verzekerd tegen de kosten van de WGA-uitkeringen. Je draagt de kosten van de WGA-uitkeringen de eerste 10 jaar van uitkeren zelf. Je kunt je particulier verzekeren voor deze kosten of je betaalt deze kosten zelf. Hoe lang verantwoordelijk voor re-integratie? Je bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid verantwoordelijk voor de re-integratie van jouw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering neemt UWV deze verantwoordelijkheid over. Je bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering blijf je vervolgens nog 10 jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. Je draagt dus maximaal 12 jaar de kosten van re-integratie. Daarna neemt UWV die verantwoordelijkheid en kosten van je over. Wie betaalt de uitkering uit aan (ex-)werknemer? UWV betaalt de uitkering uit. Optie 1 (standaard): UWV betaalt de uitkering. Je betaalt het bedrag aan UWV.

Optie 2 (op verzoek): je betaalt de uitkering zelf. Bepaalde kosten kun je bij UWV declareren*).

*) Als de werknemer recht heeft op een loonaanvullingsuitkering komen alleen de kosten tot het bedrag van een (meestal lagere) vervolguitkering voor uw rekening.

Heb je met UWV afgesproken dat je de uitkering zelf betaalt aan de (ex-)werknemer? Dan betaal je ook zelf de loonaanvullingsuitkering aan de (ex-)werknemer. Vervolgens declareer je bij UWV het verschil tussen die uitkering en de vervolguitkering.

Voor 1 oktober

De werkgever kan zich tot en met 30 september 2019 bij de Belastingdienst aanmelden of afmelden als eigenrisicodrager in 2020.

Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap

Zie ook Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas 2020

Zie ook ‘Veel voordeel bij overstap naar private WGA-verzekering’

Bron: Salaris Vanmorgen