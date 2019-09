Nederlandse belastingdeal met Starbucks was eerlijk

Nederland heeft geen ongeoorloofde staatssteun verleend aan Starbucks, vindt het Gerecht van de Europese Unie. De Europese Commissie oordeelde eerder dat de fiscus de Amerikaanse koffiereus oneerlijke belastingvoordelen had verleend, maar de berekening die de Commissie heeft gemaakt om het belastingvoordeel aan te tonen heeft het Gerecht niet overtuigd

Het besluit van de Europese Commissie uit 2015 dat Nederland 25,7 miljoen euro terug moet halen bij de Amerikaanse koffieketen vanwege vermeende staatssteun wordt daarmee vernietigd. Als de Europese Commissie geen beroep aantekent tegen de uitspraak van het Gerecht, kan dit bedrag teruggegeven worden aan Starbucks.

De Europese Commissie oordeelde in 2015 dat de belastingregeling die de koffieketen met Nederland had gesloten, in strijd is met Europese wetgeving. Als gevolg van de zogeheten ruling zou Starbucks genieten van miljoenen aan ongeoorloofde belastingvoordelen. Door een constructie met het intellectuele eigendomsrecht in het buitenland werden de vergoedingen voor het branden van koffiebonen in Nederland niet belast. Volgens de commissie zou dit neerkomen op een kunstmatige en illegale verlaging van de belasting.

Volgens de regering en Starbucks zou echter niet overtuigend zijn aangetoond dat de Belastingdienst regels heeft overtreden en dat sprake was van onrechtmatige staatssteun. Het Gerecht stelt hen in het gelijk. Volgens de rechters is de Europese Commissie er niet in geslaagd te bewijzen dat er sprake was van een voordeel ten gunste van Starbucks. Ze verwijten de commissie fouten te hebben gemaakt bij de beoordeling van de fiscale afspraken.

Als de Europese Commissie geen beroep aantekent, heeft de fiscus ruim twee maanden de tijd om het bedrag van €25,7 mln aan Starbucks terug te geven.