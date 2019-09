PERSONALIA: Bianca de Kroon partner bij Mazars

Mazars Accountants en Adviseurs heeft haar partnerteam uitgebreid met Bianca de Kroon. Met de uitbreiding wordt de Private Clients praktijk verder versterkt, meldt Mazars.

De Kroon (1981) studeerde aan de Universiteit Utrecht achtereenvolgens recht en economie in bedrijf en maatschappij (2003, cum laude), fiscaal recht en notarieel recht (beide 2005, cum laude). Aansluitend volgde zij een LL.M programma aan Cambridge University. Sinds 2006 is zij werkzaam bij Mazars als estate planner / belastingadviseur. De kern van haar advisering is het slaan van bruggen tussen juridische en fiscale aspecten. Wat De Kroon zo boeit aan haar vak is de manier waarop de verschillende vakgebieden samenkomen, soms op een bijna wiskundige manier. Het vinden van maatwerk oplossingen voor op het eerste gezicht lastige problemen is waar zij haar energie van krijgt.

De Kroon werkt voornamelijk voor vermogende families en particulieren, dga’s en adviseurs van private clients (zoals bijvoorbeeld family offices notarissen, bankiers, advocaten en belastingadviseurs) en goede doelen. Zij wordt regelmatig ook benoemd door klanten als executeur en/of bewindvoerder.

Naast de werkzaamheden bij Mazars doceert Bianca Succesiewet en Estate Planning aan de Universiteit in Leiden. Op verschillende manieren kennis delen is belangrijk, zowel met mensen die zoeken naar een optimale oplossing voor hun situatie als met mensen die het vak willen leren. Dit is waarom zij graag lesgeeft en regelmatig optreedt als spreker op interne en externe bijeenkomsten over (internationale) estate planning.