PERSONALIA: André de Regt RA partner bij het Compliancekantoor

Met ingang van 1 oktober 2019 versterkt André de Regt RA het Compliancekantoor. André zal accountantsorganisaties gaan ondersteunen bij met name vraagstukken op het gebied van risk management en compliance.

André was de afgelopen twaalf jaar verantwoordelijk voor kwaliteit en risk management bij BDO Global. Vanuit het internationale hoofdkantoor gaf hij wereldwijd leiding aan een team dat zich onder andere richtte op kwaliteitsborging, risicobeheersing en compliance. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor alle aspecten van beleid, procedures, tools en processen gericht op het handhaven van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Met de komst van André geeft het Compliancekantoor verder invulling aan de dienstverlening rondom Compliance & Risk Management voor accountantsorganisaties. Lees hier meer over de persoonlijke motivatie van André.

Het Compliancekantoor bevordert de kwaliteit van accountantscontroles door het uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s), kwaliteitsreviews, compliance-ondersteuning en -advisering, evenals het faciliteren van trainingen en coaching.