Vanaf 2028: Elektrische trucks financieel aantrekkelijker dan diesels

Het Nederlandse wegvervoer staat voor een ingrijpende transitie. Vanaf 2025 worden 30 tot 40 stedelijke zones emissievrij en het voorsorteren daarop gaat beginnen. Batterij-elektrische trucks zijn hiervoor het meest geschikt. Hoewel deze trucks in prijs gaan dalen, worden ze voor veel bedrijven financieel pas vanaf 2028 aantrekkelijk. Hierdoor bestaat de kans dat vervoerders in de overgangsfase na 2025 nog met diesels blijven doorrijden. Dankzij de emissievrije zones breekt de elektrische truck wel door. De verwachting is dat in 2030 één op de vier nieuwe trucks elektrisch is. Dit blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau.

Zero-emissie

Na personenauto’s en bussen staan nu ook trucks aan de vooravond van elektrificatie. Zware Batterij-elektrische trucks worden in de praktijk getest en vanaf 2021 brengen meerdere Europese fabrikanten modellen in grotere aantallen op de markt. Elektrische trucks zijn goed inzetbaar binnen een straal van 100 km van de basis en hebben een hoge motorefficiëntie. Daarmee zijn ze het meest geschikt om aan de doelstelling van emissievrije stedelijke distributie vanaf 2025 uit het klimaatakkoord te voldoen.

Kosten-baten

Met de kleine marges in het wegtransport ligt de focus op kostenefficiëntie. Elektrische trucks zijn nu nog 3,5 keer duurder dan diesels en daarnaast zijn er voor transporteurs eigen snel-laders nodig. Daar staat tegenover dat de energie- onderhoudskosten veel lager zijn. Hoewel elektrische trucks op weg naar 2030 aanzienlijk goedkoper zullen worden, duurt het ook met subsidie naar verwachting nog tot 2028 voor een truck bij 60.000 kilometer per jaar financieel aantrekkelijk wordt.

Door de hoge aanschafkosten worden elektrische trucks aantrekkelijker naarmate er meer kilometers worden gemaakt. Lukt het om de truck jaarlijks 100.000 kilometer in te zetten in plaats van 60.000 dan verschuift het omslagpunt naar 2025. Machiel Bode, sector banker Transport en Logistiek: ‘Elektrische trucks blijven voorlopig nog duurder dan dieseltrucks, maar zero-emissie stadsdistributie komt snel dichterbij en reductie van uitstoot is voor steeds meer bedrijven een doelstelling. Voor transporteurs is het daarom van belang om te kijken hoe elektrisch bij het specifieke bedrijfsmodel uitpakt en om de transitie samen met de opdrachtgever aan te gaan.’

Verwachte afzet

Een onzekere factor onderweg naar 2030 is de mogelijke toetreding van fabrikanten als Nikola en Tesla tot de Europese markt. Deze nieuwkomers kunnen met speciaal ontwikkelde elektrische modellen voor disruptie en snellere prijsdaling zorgen. In dat geval worden elektrische trucks sneller aantrekkelijk. Dit geldt ook indien elektrisch bevoordeeld wordt bij de in te voeren kilometerheffing of als er fiscale faciliteiten voor laadinfrastructuur komen. Hoewel de afzet van elektrische trucks traag op gang komt, gaat de elektrische truck het komend decennium wel doorbreken. De invoering van zero-emissie stedelijke distributie geeft de vraag naar Elektrische trucks na 2025 een impuls en de druk op truckfabrikanten geeft daarbij ook steun. Doorrijden met een dieseltruck is mogelijk, maar vooroplopen heeft ook voordelen voor transporteurs en opdrachtgevers. Met het concurrerender worden van de business case versnelt de verwachte afzet naar ongeveer een kwart van de markt in 2030.