Experts voorspellen meer cao’s met minimumtarief voor zzp’ers

De eerste cao met een minimumtarief voor zzp’ers is een feit. De architecten-cao met een bodemtarief voor zelfstandigen werd gisteren algemeen verbindend verklaard door minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Het Financieele Dagblad schrijft er vandaag over.



De nieuwe cao heet volgens de adviseurs die eraan gewerkt hebben een caoo, een collectieve arbeids- en opdrachtovereenkomst. Volgens de experts zijn de journalistiek, de kunsten, de bouw en de zorg ook geschikt voor zo’n caoo.

150 procent

De architecten-cao sluit volgens het FD-artikel aan bij het zij-aan-zij principe van de Autoriteit Consument en Markt (ACM): een zelfstandige die in vergelijkbare omstandigheden vergelijkbare werkzaamheden verricht moet 150 procent van het brutowerknemersloon krijgen. Cao-adviseur Huub de Graaff zegt in het artikel dat die 150 procent een optelsom is van toeslagen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen, vakantiegeld en beroepskosten. “Daar zijn we samen met de FNV en accountants twee keer overheen gegaan.”