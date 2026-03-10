Zzp’ers in financiële sector steeds duurder: uurtarief boven 100 euro

Externe specialisten in de financiële sector worden steeds duurder. Het gemiddelde uurtarief van zelfstandige professionals liep eind 2025 op tot €102,07. Dat is 4,8 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Dit blijkt blij uit de nieuwste Talent Monitor van HeadFirst Group en Intelligence Group. Over heel 2025 lag het gemiddelde uurtarief op €97,95 per uur, tegen €96,80 in 2024. De stijging is dus beperkt, maar op kwartaalbasis schommelen de tarieven sterk. In sommige periodes daalden ze licht, terwijl ze in andere kwartalen juist met meer dan 8 procent stegen.

Managers en adviseurs het duurst

Vooral leidinggevende en specialistische functies drukken het gemiddelde omhoog. Managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening voeren de lijst aan met een gemiddeld tarief van €121,29 per uur. Daarna volgen managers in de informatie- en communicatietechnologie met €109,90 per uur en bedrijfskundigen en organisatieadviseurs met gemiddeld €106,03. Aan de onderkant van de markt zitten verzekeringsagenten. Hun gemiddelde uurtarief ligt met €65,45 aanzienlijk lager dan dat van andere zelfstandige professionals in de sector.

Minder opdrachten, maar expertise blijft schaars

Tegelijkertijd is het aantal opdrachten voor externe professionals de afgelopen jaren gedaald. In 2022 lag het gemiddelde aantal opdrachten nog op 635. In 2023 zakte dat naar 493 en in 2025 kwam het gemiddelde uit op 458.

Volgens de onderzoekers komt dat doordat financiële instellingen kritischer kijken naar hun uitgaven. Strengere regelgeving en kostenbesparingen zorgen ervoor dat organisaties terughoudender zijn met het inhuren van extern personeel.

Toch blijven gespecialiseerde professionals gewild. Volgens Jens van Dijk, sector director bij HeadFirst Group, zetten financiële instellingen hun flexibele schil steeds strategischer in. “Digitalisering, strengere wetgeving en ESG-doelstellingen zetten de sector onder druk. Expertise op het gebied van risicobeheersing, data-analyse en compliance wordt daardoor steeds belangrijker,” zegt hij. “Die schaarste houdt de tarieven relatief hoog, zelfs als het aantal opdrachten tijdelijk afneemt.”