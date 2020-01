Omzet AFAS vorig jaar flink gestegen

De omzet van AFAS Software is in 2019 met 18 procent gestegen naar 166 miljoen euro, meldt het bedrijf dinsdag. De geboekte winst in 2019 is in totaal uitgekomen op 62 miljoen euro.

In verschillende sectoren zijn er veel klanten bijgekomen, meldt het softwarebedrijf uit Leusden in haar jaarverslag. In totaal zijn in het vorige jaar 690 nieuwe organisaties klant bij AFAS geworden. Ook de productiviteit binnen AFAS is, net als vorig jaar, flink toegenomen van 327 duizend euro naar 357 duizend euro per FTE. Dat is een stijging van negen procent. ‘Laat een financieel analist kijken naar de resultaten van AFAS over 2019 en hij zegt: een ongelooflijk topjaar’, meldt de AFAS-directie.

De omzetcijfers op een rij:

Speerpunten

De vier speerpunten waar AFAS de komende tijd naar eigen zeggen mee bezig wil zijn de AFAS Foundation (waarmee het bedrijf projecten steunt die een positieve impact maken op de samenleving), werkplezier, de cultuur onder medewerkers en lange termijnvisie. ‘Die doelen zijn het verder vergroten van het werkplezier, de medewerkerscultuur en de langetermijnvisie. Het bedrijf geeft bijvoorbeeld masterclasses aan medewerkers over vitaliteitsonderwerpen zoals werk-privé balans, en doet mee aan het initiatief ‘Rookvrije Generatie’, maar ook het herinrichten van customer operations waardoor klanten van AFAS sneller en beter ondersteund worden bij het gebruik van de software.’