PERSONALIA: Wisseling van de wacht bij Grant Thornton

Peter Schimmel vertrekt na bijna 10 jaar bij Grant Thornton Valuation, Investigation & Dispute Services per 1 mei aanstaande. Schimmel is partner bij het accountantskantoor en wordt in zijn huidige functie opgevolgd door Yvonne Vlasman, die per 1 maart bij Grant Thornton in dienst treedt.

Schimmel stuurt bij Grant Thornton nu nog een kernteam van forensisch accountants en forensisch IT/e-discovery deskundigen aan. Na functies als managing director bij Protiviti Litigation (2007) en director bij IRS Dispute Resolution (2009) trad hij per 1 september 2010 aan als partner bij Grant Thornton. Zijn praktijkgebieden zijn fraude-risico-management, financieel onderzoek, toedrachtonderzoek en litigation consulting. Enkele spraakmakende zaken waarbij hij in de loop der tijd is ingeschakeld zijn de bouwfraude, het bankieren van de provincie Zuid-Holland , de Sarphatistraatfraude, de directiefraude Getronics Italië en de faillissementen van KPNQwest en The Entertainment Group.

Yvonne Vlasman

Opvolger Yvonne Vlasman is momenteel de drijvende kracht achter Lynae Consulting. Over haar loopbaan meldt Vlasman op de site van Lynae Consulting:

‘In 1987 begon ik mijn loopbaan bij KPMG, waar ik startte als junior assistent accountant. In 1995 studeerde ik af als Register Accountant en werd ik benoemd tot manager. Na circa tien jaar werkzaam geweest te zijn als controlerend accountant maakte ik de overstap naar de afdeling Human Resources. Daar heb ik eveneens ongeveer tien jaar gewerkt, waarbij ik onder meer verantwoordelijk ben geweest voor Learning & Development, Management & Leadership Development en Global Mobility. In 2007 maakt ik de overstap naar KPMG Forensic & Integrity, waar ik in 2011 benoemd werd tot Partner. Bij KPMG Forensic was ik als eerste vrouwelijke partner verantwoordelijk voor het Investigations Team. Per 1 januari 2014 ben ik overgestapt naar EY. Daar ben ik als partner werkzaam geweest bij Forensic & Dispute Services, om vervolgens de overstap te maken naar EY’s Professional Practice Group. In die periode was ik onder meer betrokken bij het toezicht door de AFM en het managen en onderzoeken van incidenten ten aanzien van de audit kwaliteit en in relatie tot fraude. Gedurende mijn hele carrière ben ik betrokken geweest bij het vormgeven en uitvoeren van het HR beleid van de organisaties waarin ik werkzaam was, en heb ik mensen gecoacht en opgeleid. Tevens heb ik verschillende leidinggevende en management posities gehad. Sinds 1 januari 2019 ben ik werkzaam als zelfstandig professional via Lynae Consulting. Ik ondersteun bedrijven en accountants(-organisaties) op het gebied van fraude en overtreding van wet- en regelgeving en andere integriteit-gerelateerde incidenten. Daarbij zet ik mijn ervaring als forensisch en controlerend accountant en HRD professional in ten behoeve van forensic (audit) support, incident management, litigation support en oorzaakanalyses.’