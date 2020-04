Corono | Kwart van kleine bedrijven in problemen

Uit een peiling van de KvK blijkt dat 25% van de bedrijven tot tien werknemers nu al in financiële problemen zit door de corona-uitbraak en de quarantainemaatregelen.

80 procent is somber

De Kamer van Koophandel deed de peiling onder 3400 respondenten in de periode 3 t/m 8 april. Driekwart denkt dat hun positie in april verder verslechterd. De beperkende maatregelen gelden in elk geval tot 28 april. Veel ondernemers zien de toekomst somberder in: 80% verwacht dat ze flink moeten inleveren. Tien procent voorziet nauwelijks problemen door de crisis.

Horeca en detailhandel

De sectoren die het hardst geraakt worden zijn de horeca, detailhandel, cultuur en sport. Daar verwacht 90% er flink op achteruit te zullen gaan. Slechts 5% van de ondervraagden claimt geen last te hebben van de crisis. Het grootste probleem (voor 60% van de ondervraagden) is het wegvallen van orders of opdrachten. Klanten trekken in bijna de helft van de gevallen zelf de opdrachten in. Eenderde lijdt onder het verplicht gesloten moeten houden van de deuren. Het mkb heeft aanzienlijk meer last van klanten die niet of te laat betalen dan zzp’ers (31 om 18%). Bijna 40% van de mkb’ers verwacht dat volgende maand de vaste lasten niet meer te kunnen betalen. Bij zzp’ers is dat 10% lager.

Reserves voor 3 maanden

Het CBS maakte donderdag bekend dat een op de vijf ondernemers in 2019 de eigen financiële buffer inschatte op minder dan drie maanden. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid, die (samen met TNO) nog voor de coronacrisis werd afgenomen. Overleven zonder inkomsten uit het eigen bedrijf zou volgens de resultaten dus voor 20 procent van de zelfstandigen snel een probleem worden. Overigens schatte bijna 40 procent van de ondervraagden in dat ze het wel een jaar of langer zouden kunnen volhouden. 16 procent durfde geen schatting te doen.

Download hier de flitspeiling van KvK.