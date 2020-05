Staatssecretaris over vermoedelijk ambtsmisbruik: ‘Zeer, zeer heftige conclusie’

Het ministerie van Financien heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst vanwege hun rol in de toeslagenaffaire.

Second opinion was aanleiding

De staatssecretarissen Vijlbrief (Belastingen) en Van Huffelen (Toeslagen) meldden dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij willen dat het OM gaat onderzoeken of ambtenaren strafrechtelijk moeten worden vervolgd. De staatssecretarissen baseren zich bij dit besluit op een ‘second opinion’ over de toeslagenaffaire van de strafrechtadvocaat mr. Hendrik-Jan Biemond van Allen & Overy. Hij bestudeerde documenten over de toeslagenaffaire die in november werden vrijgegeven na een Wob-verzoek van RTL Nieuws en Trouw.

Knevelarij en discriminatie

Ambtenaren hebben zich volgens het advies mogelijk schuldig gemaakt aan ‘knevelarij’: het afpakken van toeslagen voor kinderopvang, zonder goede reden, en het terugvorderen van eerdere jaren. Ook zou sprake zijn van ‘beroepsmatige discriminatie’ door het kijken naar afkomst: tweede nationaliteit. ‘Een zeer, zeer heftige en bijzondere conclusie’, noemde de voor de afwikkeling van de Toeslagenaffaire verantwoordelijke D66’er Alexandra van Huffelen de stap die zij samen met collega Hans Vijlbrief zetten. Zij werden daartoe genoodzaakt na een juridisch advies van Hendrik Jan Biemond, advocaat van Allen & Overy. Minister Wopke Hoekstra had daarom gevraagd na aandringen vanuit de Kamer. Biemond benadrukt dat zijn conclusies nog geen wettelijk bewijs vormen. Daarover moet de rechter oordelen na strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Non-actief

Op basis van de bevindingen van Biemond worden vandaag ook vijf ambtenaren per direct op non-actief gesteld, stelt RTL Nieuws. Namen van betrokkenen worden niet genoemd, om het aanstaande OM-onderzoek niet te frustreren. Volgens insiders zou het in elk geval gaan om een voormalig directeur Toeslagen, die zowel de fraudejacht ruim baan gaf, als verzuimde in te grijpen toen bleek dat er ernstige misstanden waren ontstaan. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën wil dat niet bevestigen en benadrukt dat er nog geen schuldigen zijn aangewezen. Vorige week bleek dat het eigen Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF) aandrong op een nader, extern onderzoek naar misstanden, die waren aangekaart door klokkenluider Pierre Niessen.