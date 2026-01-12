Meer tijd voor aanvraag subsidie warmtenet

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) blijft langer open dan gepland. Ondernemers kunnen nu tot en met 31 augustus een aanvraag indienen.

Oorspronkelijk sloot de aanvraagtermijn voor de WIS op 16 januari. “Maar meerdere initiatiefnemers van een warmtenet gaven aan dat zij hun subsidieaanvraag binnen de aanvraagperiode niet goed konden voorbereiden. Met de langere aanvraagperiode krijgen zij genoeg tijd voor een zorgvuldige aanvraag”, licht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toe.

Nog veel geld beschikbaar

Er is nog genoeg geld beschikbaar voor ondernemers die in een energie-efficiënt warmtenet willen investeren: er is nog bijna 75% van het beschikbare budget over, omgerekend zo’n € 150 miljoen. RVO behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Nieuwe wetgeving

De volgende WIS-subsidieronde zal er waarschijnlijk heel anders uitzien omdat de Wet Collectieve Warmte is aangenomen door de Eerste Kamer. “In de nieuwe wet staat bijvoorbeeld wie een warmtenet aan mag leggen. En hoe de overheid hierbij betrokken is. De latere sluitingsdatum van deze subsidieronde geeft het ministerie van Klimaat en Groene Groei en RVO ook de tijd om de volgende subsidieronde goed voor te bereiden.”

Aanvragers mogen ook meedenken: op 3 februari houdt de RVO om 11 uur een marktconsultatie in Utrecht. “Ondernemers die de WIS hebben aangevraagd, of van plan zijn dat te doen, kunnen dan hun mening geven over de subsidie.” Aanmelden kan door een mail te sturen naar duurzameenergieenwarmte@rvo.nl.