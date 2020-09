Leveranciers van bedrijfsinformatie vallen KvK aan

Vijf grote aanbieders van bedrijfsinformatie vallen de Kamer van Koophandel (KvK) aan. Ze vinden het onacceptabel dat de KvK steeds hogere prijzen vraagt en steeds meer beperkingen oplegt bij hun gebruik van het handelsregister.

Vijf leveranciers

‘Het eerste belangrijke speerpunt voor de vereniging is voorkomen dat het Handelsregister op slot gaat’, zegt Rob Veneboer, voorzitter van de nieuwe Vereniging voor zakelijke B2B informatie. De branchevereniging is opgericht door Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info en Graydon. Deze bedrijven halen data uit het Handelsregister van de KvK, structureren en analyseren die data en leveren vervolgens krediet- en andere bedrijfsinformatie aan hun klanten in het bedrijfsleven. Daarmee kunnen die klanten de risico’s beoordelen als zij een zakelijke relatie met een andere partij aangaan.

‘KvK schermt gegevens af’

Juist in de coronacrisis, waarbij veel bedrijven in problemen verkeren, is dergelijke informatie van groot belang, stelt de branchevereniging. Het probleem is dat de Kamer van Koophandel zelf de afgelopen jaren ook actief is geworden in het leveren van bedrijfsinformatie. Daarbij heeft de KvK de neiging om het Handelsregister af te schermen voor de commerciële partijen. ‘Als branchevereniging pleiten we er nadrukkelijk voor dat bedrijfsinformatie voor onze bedrijven toegankelijk en bruikbaar blijft’, zegt Veneboer. ‘We zien namelijk een toenemend spanningsveld tussen de rol van marktpartijen zoals de bedrijfsinformatiespecialisten en de commerciële koers van een publieke dienstverlener als de Kamer van Koophandel.’

Publiekrechtelijke rol

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister. Het telt drie miljoen inschrijvingen en bevat essentiële zakelijke informatie waarvan aanlevering wettelijk verplicht is, zoals jaarrekeningen, gegevens over bestuurssamenstelling en namen van gevolmachtigden. De informatie uit het register heeft een spilfunctie in het zakelijk verkeer. Wie een overeenkomst met een bedrijf sluit, kan zo bijvoorbeeld nagaan of een handtekening van een bevoegde afkomstig is. Veneboer vindt ‘de commerciële koers’ van de KvK niet te rijmen met de publiekrechtelijke rol ervan en stelt dat de instelling haar monopoliepositie bij het Handelsregister inzet voor commercieel gewin.

Databankrecht

De KvK denkt echter anders over het databankenrecht. De Kamer stelt dat zij – mede dankzij de vorig jaar gewijzigde Handelsregisterwet – extra voorwaarden kan stellen aan gebruik van het Handelsregister. De leden van de vereniging trekken dit in twijfel, mede omdat het Handelsregister een publieke databank is die de KvK op basis van haar wettelijk monopolie beheert. Hergebruik en verrijking van Handelsregisterdata zou op grond van de Europese opendatarichtlijn niet mogen worden tegengewerkt. De nieuwe vereniging zou zelfs een gang naar de rechter overwegen.