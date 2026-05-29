Meeste ondernemers controleren KvK-nummer nieuwe zakenrelatie niet

Meer dan de helft van de ondernemers controleert een nieuwe zakenrelatie niet op een KvK-nummer. Volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) doet 55 procent geen controle, en loopt daardoor volgens de KvK meer risico op fraude, wanbetaling en samenwerking met niet-bestaande bedrijven.

Een op de vijf ondernemers zegt nieuwe zakenrelaties zelfs niet of nauwelijks te controleren. De KvK wijst er op dat een controle van het KvK-nummer binnen enkele minuten duidelijk kan maken of een onderneming daadwerkelijk bestaat en met wie zaken wordt gedaan.

‘Onnodig risico’

“Controleren of een bedrijf daadwerkelijk bestaat is zo gedaan, maar wordt nog te vaak overgeslagen,” zegt Marije Hovestad, directeur Dataverstrekking bij KvK. “Wie geen KVK-check doet, neemt onnodig risico en kan zakendoen met een partij die simpelweg niet bestaat.”

De KvK adviseert ondernemers daarom om bij iedere nieuwe zakenrelatie standaard een controle uit te voeren op onder meer het KvK-nummer, de handelsnaam, het adres, de SBI-code en de tekenbevoegdheid.

Onbekendheid over Handelsregister

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel ondernemers onvoldoende bekend zijn met het belang van correcte registratiegegevens in het Handelsregister. Zo weet 43 procent niet dat verzekeraars deze gegevens raadplegen, bijvoorbeeld bij schadeclaims. Ook is bijna een derde van de ondernemers zich er niet van bewust dat de gegevens juridisch leidend zijn, ook als de feitelijke situatie anders is.

Volgens Hovestad heeft het KvK-nummer een belangrijke identificatiefunctie. “Banken, gemeenten en verzekeraars vertrouwen op deze gegevens. Als ze niet kloppen, kan dat leiden tot vertraging of problemen bij financiering, vergunningen of schadeafhandeling.”

Ook privé risico’s

Ondernemers blijken ook bij privé-aankopen weinig controles uit te voeren. Meer dan 60 procent heeft het Handelsregister nog nooit geraadpleegd bij particuliere aankopen, terwijl volgens de KvK juist daar relatief vaak fraude voorkomt, bijvoorbeeld via nepwebshops.

Een op de zes ondernemers zegt bij privé-aankopen weleens te hebben meegemaakt dat een bedrijf achteraf niet bleek te bestaan. “Juist bij onbekende webwinkels of leveranciers is een eerste check essentieel,” zegt Hovestad. “Wie niet nagaat of een bedrijf echt bestaat, maakt zichzelf kwetsbaar.”

De KvK benadrukt daarnaast dat ondernemers hun eigen gegevens in het Handelsregister actueel moeten houden. Wijzigingen, zoals een adreswijziging of aangepaste bedrijfsactiviteiten, moeten wettelijk binnen een week worden doorgegeven.